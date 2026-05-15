배우 고현정이 포토월에서 미소 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

고현정이 건강 이상설을 해명했다. / 사진=고현정 브이로그 영상 캡처

배우 고현정이 건강 이상설에 대해 직접 입을 열었다. 과거 응급 수술과 건강 악화 사실이 재조명되며 팬들의 걱정이 커진 가운데, 고현정은 "그 어느 때보다 건강하게 잘 지내고 있다"며 현재 상태를 솔직하게 전했다.14일 고현정은 자신의 유튜브 채널을 통해 브이로그를 공개했다.고현정은 이번 영상을 통해 최근 불거진 건강 이상설을 해명했다. 먼저 고현정은 "여러분의 사랑과 응원만 받고 있는 염채없는 고현정"이라며 "어떻게들 지내고 계시냐. 정말 궁금하다"라고 팬들의 안부를 물었다. 이어 "최근 공개된 유튜브 영상을 통해 제 예전 건강 이야기로 많은 분이 걱정한다는 말을 들었다"고 전했다.앞서 고현정은 2020년 큰 수술을 받았던 사실을 유튜브를 통해 고백했다. 그는 "십이지장과 췌장을 연결하는 부위"라며 복합적인 문제로 응급 수술을 받았다고 했다. 또한 2024년 다시 건강이 악화됐다. 고현정은 "스트레스를 너무 많이 받은 일들이 있었다"며 "다시 쓰러졌고, 응급실도 여러 군데를 돌다가 겨우 들어갔다"고 밝혔다. 게다가 "김밥도 두세 알 먹으면 무슨 일이 날까봐 무섭다"며 "뭘 먹어서 배 아픈 게 싫다"고 털어놨다.이와 관련해 고현정은 "제가 요즘 고민하는 일 때문에 입맛이 좀 없고 기운이 많이 없고 먹는 것도 별로 취미가 없다는 그런 얘기였다. 그 얘기 때문에 많이 걱정들을 해주시는 거 같다"고 말했다. 이어 "그건 누구나 어떤 이슈나 고민이 있으면 다들 조금은 그러실 때가 있으실 거라고 생각된다. 저도 그런 경우"라고 설명했다.고현정은 "요즘 저는 주변의 따뜻한 도움과 배려 덕분에 그 어느 때보다도 활기차고 건강을 잘 유지하면서 그렇게 지내고 있다"고 전했다. 이어 "맛있는 것도 잘 먹는다. 잘 쉬고 열심히 운동하고 움직이려고, 매순간을 즐기려고 노력하고 있다"고 이야기했다. 또한 "항상 제 편이 돼주고 따뜻한 시선으로 봐주셔서 감사하다"며 팬들에게 고마운 마음을 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr