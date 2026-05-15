배우 한예리가 지난 8일 열린 백상예술대상 시상식 레드카펫서 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=한예리 SNS

배우 한예리가 시상식 당시 착용했던 의상에 대해 소신 발언했다.한예리는 지난 14일 자신의 인스타그램에 '워스트'라는 해시태그와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 한예리가 지난 8일 열린 백상예술대상에서 레드카펫을 밟고 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있는 모습. 그러나 이날 한예리의 드레스를 두고 일각에서 '워스트'라고 꼽자 그는 "시상식이라고 해서 매번 무난할 필요는 없다. 이날 난 충분히 아름다웠다"고 자신감을 보였다.한예리는 "난 누가 뭐래도 내 드레스가 가장 예뻤다. 내가 입고 싶은 드레스를 입었을 뿐"이라며 "난 지금 짧은 머리다. 내 스태프분들은 최선을 다해주셨다"라고 자신의 스타일링에 맞게 스태프들이 열과 성을 다해 꾸며줬다는 사실을 강조했다.그러면서 시상식 약 일주일 만에 이같은 게시물을 올리는 이유에 대해서도 "아, 검색을 잘 안 해서 이제 봤다"라고 설명했다.한편 한예리는 '2026년 제62회 백상예술대상'에서 영화 '봄밤'으로 고아성('파반느'), 문가영('만약에 우리'), 손예진('어쩔수가없다'), 이혜영('파과')과 함께 여자 최우수상에 노미네이트 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr