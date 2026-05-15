모델 겸 방송인 한혜진이 영화 '왕과 사는 남자'(이하 '왕사남') 한명회의 후손이라고 밝혔다./사진=텐아시아DB

모델 겸 방송인 한혜진이 영화 '왕과 사는 남자'(이하 '왕사남') 한명회의 후손이라고 밝혔다./사진=한혜진 유튜브 화면 캡처

모델 겸 방송인 한혜진이 영화 '왕과 사는 남자'(이하 '왕사남') 한명회의 후손이라고 밝혔다.지난 13일 공개된 한혜진의 유튜브에는 '밥 친구, 설거지 친구를 준비해 보았습니다!'라는 제목의 영상이 공개됐다. 유튜브 영상에서 한혜진은 풍자, 엄지윤과 대화를 나누던 중 "'왕사남'을 아직 못 봤다"고 털어놨다. 이에 엄지윤은 "엄흥도의 후손으로서 기분이 좋지 않다"며 장난스럽게 반응했다.그러자 청주 한씨인 한혜진은 "내가 한명회의 후손으로서 그걸 볼 수가 없더라"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 엄지윤은 "싸우자는 거냐"라고 발끈했고, 풍자는 "이건 영화를 안 봐서 그런 거다"라고 상황을 정리했다.한혜진은 "역사라서 내용을 이미 다 알고 있다"며 "VOD 나오면 볼 것"이라고 덧붙였다. 이후 촬영이 끝난 뒤 새벽까지 영화를 시청한 인증 사진을 공개하며 훈훈하게 마무리했다.장항준 감독이 연출한 '왕과 사는 남자'는 누적 관객 수 1684만 명을 돌파하며 역대 한국 영화 흥행 2위에 오르는 등 흥행을 이어가고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr