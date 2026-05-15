모델 겸 방송인 한혜진이 영화 '왕과 사는 남자'(이하 '왕사남') 한명회의 후손이라고 밝혔다.
지난 13일 공개된 한혜진의 유튜브에는 '밥 친구, 설거지 친구를 준비해 보았습니다!'라는 제목의 영상이 공개됐다. 유튜브 영상에서 한혜진은 풍자, 엄지윤과 대화를 나누던 중 "'왕사남'을 아직 못 봤다"고 털어놨다. 이에 엄지윤은 "엄흥도의 후손으로서 기분이 좋지 않다"며 장난스럽게 반응했다.
그러자 청주 한씨인 한혜진은 "내가 한명회의 후손으로서 그걸 볼 수가 없더라"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 엄지윤은 "싸우자는 거냐"라고 발끈했고, 풍자는 "이건 영화를 안 봐서 그런 거다"라고 상황을 정리했다. 한혜진은 "역사라서 내용을 이미 다 알고 있다"며 "VOD 나오면 볼 것"이라고 덧붙였다. 이후 촬영이 끝난 뒤 새벽까지 영화를 시청한 인증 사진을 공개하며 훈훈하게 마무리했다.
장항준 감독이 연출한 '왕과 사는 남자'는 누적 관객 수 1684만 명을 돌파하며 역대 한국 영화 흥행 2위에 오르는 등 흥행을 이어가고 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
지난 13일 공개된 한혜진의 유튜브에는 '밥 친구, 설거지 친구를 준비해 보았습니다!'라는 제목의 영상이 공개됐다. 유튜브 영상에서 한혜진은 풍자, 엄지윤과 대화를 나누던 중 "'왕사남'을 아직 못 봤다"고 털어놨다. 이에 엄지윤은 "엄흥도의 후손으로서 기분이 좋지 않다"며 장난스럽게 반응했다.
그러자 청주 한씨인 한혜진은 "내가 한명회의 후손으로서 그걸 볼 수가 없더라"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 엄지윤은 "싸우자는 거냐"라고 발끈했고, 풍자는 "이건 영화를 안 봐서 그런 거다"라고 상황을 정리했다. 한혜진은 "역사라서 내용을 이미 다 알고 있다"며 "VOD 나오면 볼 것"이라고 덧붙였다. 이후 촬영이 끝난 뒤 새벽까지 영화를 시청한 인증 사진을 공개하며 훈훈하게 마무리했다.
장항준 감독이 연출한 '왕과 사는 남자'는 누적 관객 수 1684만 명을 돌파하며 역대 한국 영화 흥행 2위에 오르는 등 흥행을 이어가고 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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