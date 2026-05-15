방송인 김신영 / 사진=텐아시아 DB

방송인 김신영이 MBC '나 혼자 산다'에 재출격한다. / 사진=MBC ‘나 혼자 산다’

방송인 김신영이 지난주 시청률 5%대에서 4.3%대로 급락한 MBC '나 혼자 산다'에 재출격한다.오는 15일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운)에서는 김신영의 라디오 방송 퇴근 후 루틴이 공개된다.지난 '무지개 라이브'에서 자취 14년 차 일상을 공개한 김신영은 예사롭지 않은 자취 내공을 보여주는가 하면, 당면 품귀 현상까지 유발한 '행복한 집순이'의 모습을 보여줘 호평을 받았다. 이후 김신영의 재출연 요청이 빗발친 가운데, 드디어 이번 주 '나 혼자 산다'에서 김신영의 퇴근 후 모습이 공개된다.15년째 MBC FM4U 라디오 '정오의 희망곡 김신영입니다'를 이끌며 '신디'로 활약 중인 김신영이 방송을 마친 후 자신의 차를 운전해 퇴근하는 모습이 포착됐다. 그는 지난 24년 동안 희극인으로 방송 일을 하면서 문득 깨달은 것이 있었다며, 이후 자차로 출퇴근을 하고 있다고 밝혀 무지개 회원들을 놀라게 만든다. 현재 예능계를 들썩이게 만들고 있는 김신영이 깨달은 것은 무엇일지 관심이 모인다.집에 돌아온 김신영은 "마이 하우스! 마이 월드!"를 외치며 '집순이 모드'로 변신한다. 신발부터 옷까지 정리를 마친 김신영은 욕실에서 머리를 양갈래로 묶고 의문의 물체(?)를 쓰고 거침없이 셀프 이발을 해 시선을 강탈한다. 김신영은 "혼자 민 지 10년이 됐다"라며 오직 손의 감각으로 뒷머리카락을 밀어 놀라움을 자아낸다. 기안84의 셀프 이발 이후 무지개 회원들에게 신선한 충격을 안겨줄 김신영의 이발 실력은 어떨지 기대가 쏠린다.또한 김신영은 여름을 맞아 셀프 관리 루틴도 공개한다. 그는 땀이 폭발하는 등과 발, 그리고 정수리 냄새 관리법까지 풀코스로 공개해 눈길을 끈다. 김신영이 항상 쟁여 놓는 '쟁여템'도 공개한다고 해 궁금증을 자아낸다.그런가 하면 감기에 걸려 기침을 하던 김신영은 "아파도 할 건 해야죠!"라며 걸레를 들고 욕실 청소를 시작한다. 퇴근 후에도 쉴 틈 없이 세면대, 변기, 샤워부스, 욕조, 바닥까지 꼼꼼하게 청소하는 김신영의 모습이 감탄을 자아낼 예정이다.오는 15일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr