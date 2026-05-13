방송인 한혜진 / 사진=텐아시아 DB

‘누난 내게 여자야’ 시즌2의 MC 한혜진이 다시 돌아온 ‘누내여’에 기대감을 드러냈다. / 사진제공 = KBS2 ‘누난 내게 여자야’

‘누난 내게 여자야’ 시즌2의 MC 한혜진이 다시 돌아온 ‘누내여’에 기대감을 드러냈다. / 사진제공 = KBS2 ‘누난 내게 여자야’

KBS2 '누난 내게 여자야' 시즌2의 MC 한혜진이 "사랑을 하고 싶다는 마음이 몽글몽글 피어나는 게 좋다"며 기대감을 드러냈다. 한편 MC 한혜진은 전현무와 2019년 공개 연애 끝 결별한 바 있다.오는 23일 밤 10시 40분 첫 방송되는 '누난 내게 여자야2(이하 누내여)'는 커리어를 위해 치열한 시간을 보내느라 아직 사랑을 찾지 못한 '누나'와, 사랑 앞에서는 나이가 숫자에 불과하다고 믿는 '연하남'의 현실 로맨스를 담는다. 시즌1부터 함께한 한혜진은 "아직 '누내여'가 보여줄 부분이 많이 남아 있는 것 같다. 다시 함께하게 돼 감사하다"라며 시즌2에 합류한 소감을 전했다.또 한혜진은 "이번 시즌의 연하남들 매력이 정말 다양해 누나들이 한 사람만 고르기 어려울 거다"라며 훨씬 더 깊고 뜨거워진 '딥&핫 로맨스'에 대해 귀띔해 '누내여' 시즌2에 대한 기대감을 높였다. 특히 한혜진은 '옥택연 닮은 연하남'이 자신의 시선을 사로잡았다는 사실을 밝혀, 매혹적인 '핫' 비주얼이 보는 재미를 더할 것으로 기대된다. 다음은 더욱 깊어진 감정선과 관계성으로 도파민을 폭발시킬 '누내여'의 '누나 대표' MC 한혜진과 나눈 일문일답이다.프로그램이 시즌을 이어 나간다는 건 요즘 같은 때에 쉽지 않은 일이다. 시청자의 지지가 중요하기 때문이다. 아직 '누내여'가 보여줄 부분이 많이 남은 것 같다. 다시 함께하게 되어 정말 감사한 마음이다.시청자의 입장으로 프로그램에 임할 때 가장 솔직한 모습이 나오는 것 같다. 보시는 분들께는 부족하겠지만 항상 솔직하면서도 경솔하지 않기 위해 고민하고 노력하고 있다.이번 시즌은 연하남들의 매력이 정말 다양해서 누나들이 쉽게 한 사람만 고르기 어려울 것 같다. 첫인상부터 옥택연 닮은 연하남이 있어 눈길을 끌겠지만, 회차가 진행될수록 다른 연하남들의 색다른 매력이 하나씩 드러나면서 누나들의 마음이 흔들릴 것 같다. 결국 '설레는 첫인상 vs 깊어지는 매력' 사이에서 누나들이 꽤 고민하게 될 거다.연하남과 누나의 연애를 보여주고 있지만 사실 평범한 남녀의 이야기이다. 각자가 보낸 시간의 깊이에 차이가 있을 뿐이며 나이가 많고 적음이 서로에게 단점이자 장점이 되는 두 가지 면 모두를 지켜보는 게 흥미로웠다.많은 커플이 탄생했으면 좋겠다. 결국 우리는 모두 사랑을 주고 사랑받기 위해 태어난 존재니까.연상연하 커플을 독특하다고 보거나, 혹은 별거 아니라는 의견들이 있는데 모두가 맞다고 생각한다. 사랑을 찾는 사람들이 서로 마음을 맞춰가는 과정을 재밌게 봐주셨으면 좋겠다. 저는 '누내여'를 볼 때 '사랑을 하고 싶다는 마음', '누군가를 내 마음속에 맘껏 들이고 싶은 마음' 그 마음이 몽글몽글 피어나는 게 좋다. 그게 결국 연프를 보는 이유 아닐까.KBS2 '누난 내게 여자야' 시즌2는 오는 5월 23일(토) 밤 10시 40분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr