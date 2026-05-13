사진=유튜브 채널 '전원주인공'

사진=유튜브 채널 '전원주인공'

연예계 대표적인 자산가이자 근검절약의 아이콘으로 알려진 배우 전원주(87)가 고관절 수술 후 이전과 달라진 삶의 태도를 보여 화제를 모으고 있다.지난 12일 유튜브 채널 '전원주인공'에는 '전원주 한강뷰 아들 집 최초 공개'라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에는 전원주가 최근 빙판길에서 넘어져 겪은 고관절 골절 수술을 마친 뒤 약 두 달 만에 건강한 모습으로 돌아온 과정이 담겼다.특히 눈에 띈 대목은 전원주가 현장 스태프들에게 1인당 10만원씩의 용돈을 직접 전달하는 행보였다. 평소 아끼고 모으는 습관이 몸에 배어 있던 과거와 상반되는 이례적인 모습이다.전원주는 "가만히 누워있을 때 이러다 가버리면 나만 손해라는 생각이 들었다"며 "이제는 있으면 있는 대로 주는 재미를 가지기로 했다"고 심경을 전했다. 이는 고령의 나이에 큰 수술을 견디고 치매 초기 진단 등을 거치며, 금전적인 가치보다 주변 사람과 현재의 순간을 챙기는 쪽으로 가치관이 변화한 것으로 풀이된다.한편 전원주는 2011년 초 주당 2만원대에 매수한 SK하이닉스 주식을 장기간 보유 중인 것으로 알려져 있다. 영상이 공개된 날 SK하이닉스 주가는 종가 기준 183만 5000원을 기록하며 그의 남다른 재테크 안목이 다시 한번 조명받았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr