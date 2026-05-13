고(故) 최진실 딸 최준희가 화사한 미모를 과시하고 있다. / 사진=최준희 SNS

사진=최준희 SNS

고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희가 결혼식을 앞두고 많은 조언을 받은 사실을 알렸다.최준희는 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "어, 그냥 깔끔한 거 하기로 했어.."라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 최준희가 결혼식을 앞두고 손톱을 깔끔하게 칠한 후 반짝이는 포인트를 준 모습. 최준희는 이같은 컬러와 디자인의 네일을 하게 된 이유에 대해 "다들 까불지 말고 누디 하라길래"라고 말해 결혼식 당일을 위해 주변으로부터 많은 조언을 받았음을 인증했다.최준희는 오는 16일 결혼을 앞두고 있다. 그는 지난 2월 "이제 누군가의 딸이 아닌 한 사람의 아내로서, 그리고 새로운 가족으로서 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가려 한다"고 전했다. 예비 신랑은 11살 연상의 비연예인이다.그러나 결혼 발표 당시 최준희가 미성년 시절 교제한 인물과 백년가약을 맺는다고 알려지면서 일부 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 우려의 목소리가 나왔다. 교제 시작 시점이 적절했는지에 대한 사회적 시선이 따르면서 "성급한 단정은 경계해야 한다"는 의견이 적지 않았다.한편 최준희는 2003년생이며, 고 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다. 그는 다이어트 제품 등을 홍보하며 현재 인플루언서 겸 모델로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr