김숙과 송은이가 완공을 앞둔 쑥하우스의 초대 손님 명단을 정리했다./사진제공=텐아시아DB

김숙과 송은이가 완공을 앞둔 쑥하우스의 초대 손님 명단을 정리했다./사진=tvN 방송 화면 캡처

김숙과 송은이가 완공을 앞둔 쑥하우스의 초대 손님 명단을 정리했다./사진=tvN 방송 화면 캡처

쑥패밀리가 드디어 완성된 쑥하우스를 마주했다.지난 8일(금) 방송된 tvN '예측불가[家]' 9회에서는 김숙, 송은이, 이천희, 빽가, 장우영이 갖은 우여곡절 끝에 공사를 완료했다. 몰라보게 달라진 쑥하우스 앞에 감탄과 감격을 금치 못하는 쑥패밀리의 모습이 감동을 배가했다.이날 멤버들은 남편 이천희의 서프라이즈를 하기 위해 제주를 찾은 전혜진과 함께 공사에 나섰다. 전혜진은 아침부터 주방에서 이천희와 티격태격하며 멤버들을 위해 손수 달걀 샌드위치와 식빵 러스크를 준비했지만, 김숙은 전혜진에게 안전모와 안전조끼 등 공사 풀세트 착장을 선물해 공사에 끌어들였다.이로써 얼떨결에 공사 현장에 합류하게 된 전혜진과 함께 출근한 쑥패밀리는 마당에 나무 심기 작업을 시작했다. 제주의 상징인 동백나무, 까마귀쪽나무부터 김숙이 그토록 노래를 불렀던 하귤나무까지 총 세 종류의 나무를 마당 곳곳에 심게 된 것. 본격 작업에 들어간 쑥패밀리는 못 말리는 장우영과 전혜진의 장난으로 여러 차례 가슴을 쓸어내려 웃음을 자아냈다.그러나 작업 중 마당 바닥에서 의문의 쇳덩이가 발견되면서 공사 현장의 분위기는 삽시간에 심각해졌다. 유물로 의심되는 물건의 등장에 얼어붙은 멤버들 사이에서 집주인 김숙은 지난 시굴 작업의 악몽이 떠올라 심란함을 감추지 못했다.다행히 제주세계자연유산센터에서 물건을 감정하는 동안 거주 및 내부 인테리어 공사는 차질 없이 진행할 수 있다는 답변을 받은 이들은 다른 작업에 돌입했다. 패브릭 사업 중인 VJ 찰스가 김숙의 부름으로 제주도에 깜짝 등장, 구모델 듀오 이천희와 쑥하우스에 커튼을 설치했다. 그뿐만 아니라 김숙의 말을 기억하고 직접 그네를 만들어와 설치해 준 이천희, 핸드메이드 문패를 만들어준 전혜진의 특급 선물도 더해져 쑥하우스는 더욱 알차게 채워졌다.김숙과 송은이는 어느덧 완공을 앞둔 쑥하우스의 파티를 계획하며 초대 손님 명단을 정리했다. 쑥하우스 공사에 힘써준 모든 이들은 물론 천만 감독 장항준, 배우 유해진, 방탄소년단 제이홉, 지민, 2PM 이준호 등 시청률 및 화제성을 위한 사심 가득 초대 인사까지 시상식을 방불케 하는 희망 라인업을 공개해 모두를 빵 터트렸다.완전체로 다시 제주도에 모인 멤버들은 드디어 완공된 쑥하우스를 둘러보며 기쁨을 나눴다. 쑥패밀리처럼 정확히 귤 다섯 개가 옹기종기 매달려있는 하귤나무에 벅찬 감정을 느낀 이들은 각자 뮤직비디오 촬영, 화보 촬영, 캠핑, 웨딩 촬영, 결혼식 등 쑥하우스에서 하고 싶은 것들에 대해 꿈을 펼쳐 뿌듯함을 선사했다. 곧이어 내부로 들어선 멤버들의 감탄이 터져 나온 가운데 과연 완성된 쑥하우스의 내부는 어떤 모습일지 궁금증이 치솟고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr