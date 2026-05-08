'왕과 사는 남자'가 구찌 임팩트 어워드 상을 받았다./사진='백상예술대상' 영상 캡처.

윤가은 감독이 감독상을 받았다../사진='백상예술대상' 영상 캡처.

'왕과 사는 남자'가 구찌 임팩트 어워드 상을 받았다./사진='백상예술대상' 영상 캡처.

'왕과 사는 남자' 장항준이 감독상에는 불발됐지만, 구찌 임팩트 어워드로 트로피를 거머쥐었다.8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 '2026년 제62회 백상예술대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽과 배우 박보검, 수지가 진행을 맡았고, JTBC·JTBC2·JTBC4에서 동시 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.감독상 후보에는 김도영 감독('만약에 우리'), 박찬욱 감독('어쩔수가없다'), 변성현 감독('굿뉴스'), 윤가은 감독('세계의 주인'), 장항준 감독('왕과 사는 남자')이 올랐다. 수상자는 윤가은 감독이었다.윤가은 감독은 "여우 조연상 후보에 오른 장혜진 선배님이 어디든 나가면 정신 차리고 이야기하라고 했는데 정신이 안 차려진다"며 "존경하는 감독님들과 선 것만으로도 감사한데 영광이다"고 말했다.이어 "영화가 감독 혼자 만드는 게 아니다. 이 영화 만드는 내내 길게는 평생이 걸린 것 같다. 긴 시간 동안 혼자라고 착각한 적이 있는데 아니었다. 영화 시작부터 끝까지 앞에서 이끌어주고 뒤에서 밀어줘서 감사하다"고 덧붙였다.이후 구찌 임팩트 어워드를 받은 장항준 감독은 "감독상을 못타서 속상했는데, 이렇게 큰 상을 줘서 감사하다. 앞으로 명품을 산다면 구찌만을 살 것을 약속한다"고 해 웃음을 자아냈다.이어 그는 "너무 좋은 연기 보여준 박지훈 배우 감사하고, 유지태, 전미도 배우 감사하다. 정말 감사하는 고마워하는 친구이자 최고의 배우 유해진 씨 고맙다. 놀기만 하면 둘째 아들 항준이에게 괜찮다고 해준 아버지, 어머니에게 감사하다. 장모님과 제일 사랑하는 딸, 제 인생에 가장 애정하는 아내 김은희께 영광을 바치겠다"고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr