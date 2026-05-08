가수 정은지가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 겸 배우 정은지가 '정오의 희망곡' 스페셜 DJ로 발탁됐다.정은지는 오는 13일과 15일 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다' 스페셜 DJ를 맡아 청취자들과 만난다. 이틀간 기존 진행자였던 방송인 김신영 대신 마이크를 잡는다.앞서 정은지는 2019년 7월부터 2022년 2월까지 2년 8개월간 KBS Cool FM '정은지의 가요광장' 진행을 맡은 바 있다. 이를 통해 '2019 KBS 연예대상' 신인 라디오 DJ상, '2020 올해의 브랜드 대상'에서 올해의 라디오 DJ상을 받는 등 큰 사랑을 받았다.이 외에도 다수의 예능 프로그램 출연을 통해 센스 넘치는 입담과 털털한 매력을 뽐내온 정은지는 김신영을 대신해 '정오의 희망곡'을 유쾌한 분위기와 편안한 소통으로 가득 채울 예정이다. '정오의 희망곡'은 13일과 15일 정오부터 2시까지 MBC FM4U에서 청취할 수 있다.한편 정은지는 2026 에이핑크 단독 콘서트 투어 '디 오리진 : 에이핑크(The Origin : APINK)'를 통해 전 세계 팬들과 만나고 있다. 지난 2월 서울을 시작으로 타이베이, 마카오, 싱가포르, 가오슝, 홍콩, 쿠알라룸푸르에서 공연을 마친 정은지는 오는 10일 마닐라에서 투어 대미를 장식한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr