이미지 크게보기 사진 = 엘르 코리아 유튜브 채널

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배우 김지원이 단발 헤어스타일로 이미지 변신에 나선 가운데, 한층 야윈 근황으로 눈길을 끌었다.지난 7일 유튜브 채널 ‘엘르 코리아’에는 “이렇게 예쁜데 안 보고 간다고요?! 지원 공주의 취향 인터뷰”라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 김지원은 짧은 단발머리와 차분한 스타일링으로 이전과 다른 분위기를 자아냈다. 특히 더욱 마른 듯한 비주얼까지 더해지며 팬들의 관심이 쏠렸다.영상을 본 누리꾼들은 “단발이 너무 잘 어울린다”, “분위기가 확 달라졌다”는 반응과 함께 “살이 너무 빠진 것 같다”, “건강 챙겼으면 좋겠다”는 걱정하는 반응을 보였다.이날 김지원은 자신의 취향과 일상에 대한 이야기도 솔직하게 전했다. 그는 주얼리 스타일링 팁에 대해 “여러 가지 아이템들을 용기 있게 믹스매치해 본다. 나에게 잘 맞는 걸 찾아가는 게 중요한 것 같다”고 말했다.또 가수 윤하의 팬이라고 밝히며 “‘바다아이’라는 곡을 자주 듣는다. 무기력할 때 힘을 얻는 노래”라고 애정을 드러냈다.특히 ‘가장 아름다운 순간’을 묻는 질문에는 “지금, 지금이 가장 아름다운 순간인 것 같다”며 “현재를 소중하게 여기려고 한다”고 답했다.이어 과거 작품 ‘도시남녀의 사랑법’을 떠올리며 “‘나는 무섭다는 말, 안 된다는 말 다 지울 거다’라는 대사가 기억에 남는다”고 밝혔다. 그러면서 “미래의 내가 어떻게든 해결할 거라 믿고 도전하려 한다”고 덧붙였다.앞서 김지원은 지난 3월 해외 행사 참석 당시에도 드레스 사이로 드러난 쇄골과 흉곽 라인 때문에 ‘뼈말라’ 비주얼이라는 반응을 모은 바 있다. 당시에도 “못 알아볼 정도로 말랐다”, “건강이 걱정된다”는 팬들의 반응이 이어졌다.한편 김지원은 SBS 새 드라마 ‘닥터X: 하얀 마피아의 시대’로 안방극장 복귀를 앞두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr