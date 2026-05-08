방송인 전현무 / 사진=텐아시아 DB

MBC ‘나 혼자 산다’에서는 전현무가 기획한 ‘펀런 크루 1기 무도라지’의 ‘고래런’ 두 번째 이야기가 공개된다./ 사진제공=MBC ‘나 혼자 산다’

전현무가 박지현, 데이식스 도운, 배나라와 함께 도전한 '고래런'의 마지막 고지를 앞두고 질주 본능을 터뜨리며 션과 기안84에게 도전장을 던진다.8일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운)에서는 전현무가 기획한 '펀런 크루 1기 무도라지'의 '고래런' 두 번째 이야기가 공개된다.'펀런 크루 1기 무도라지'가 예상치 못한 위기에 직면한다. '펀런'의 원칙에 따라 달려온 '무도라지' 멤버들은 "이게 맞아?"라며 당황하지만, 팀워크를 발휘하며 감동의 드라마를 만들어낸다. 지난주 '무도라지'의 '펀런'을 보고 극대노했던 '찐런' 기안84도 깜짝 놀란다고 해, 어떤 상황이 벌어진 것인지 궁금증을 더한다.'무도라지' 멤버들은 수많은 선택의 순간과 위기를 함께 이겨내며 '고래런'의 마지막 코스를 향해 달린다. 전현무는 마지막 코스에 대해 "가장 심혈을 기울인 코스"라며 벅찬 마음을 드러낸다. 이어 "이 코스에서는 션과 기안84보다 빠르다"며, 마치 브레이크가 고장 난 트럭처럼 지금까지 볼 수 없었던 모습을 보여준다. '무도라지' 멤버들조차 놀란 '크루장' 전현무의 질주에 관심이 쏠린다.한편 '펀런 크루 1기 무도라지'의 '고래런' 최종 결과도 공개된다. 즐긴 만큼 역대급 페이스가 예상되는 가운데, 과연 '고래런'을 완주했을지 기대를 모은다. 전현무는 고생한 '무도라지' 멤버들을 위해 애프터 서비스까지 준비한다. '무도라지' 멤버들의 '고래런' 소감과 함께 '펀런 크루' 2기 모임으로 이어질 수 있을지에도 관심이 집중된다.8일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr