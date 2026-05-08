배우 황정민, 조인성이 출연한 영화 '호프'가 칸영화제에 초청됐다. / 사진=텐아시아DB

영화 '호프'의 한 장면. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트, 포지드필름스

제79회 칸영화제 경쟁 부문에 초청된 나홍진 감독의 새 영화 '호프'(HOPE)가 5월 17일(이하 현지시간) 21시 30분에 열리는 월드 프리미어를 통해 칸영화제에서 최초 공개된다. 나홍진 감독과 배우 황정민, 조인성, 정호연, 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀이 칸영화제 참석을 확정했다.'호프'에서 호포항 출장소장 범석 역을 맡은 황정민과 마을 청년 성기 역의 조인성, 순경 성애 역의 정호연을 비롯, 모션 캡쳐와 페이셜 캡쳐를 통해 외계인 캐릭터를 연기한 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀이 한 자리에 모여, 전 세계 영화팬들과 특별한 순간을 함께하게 된다.칸영화제를 찾는 나홍진 감독과 배우들은 17일 21시 30분 뤼미에르 대극장에서 열리는 레드카펫과 월드 프리미어에 참석한다. 그리고 다음날인 18일 공식 포토콜과 공식 기자회견을 통해 세계 각국의 취재진들을 만날 예정이다.'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 칸영화제 집행위원장으로부터 "장르가 끊임없이 변화하며, 지금까지 한 번도 다뤄진 적 없는 새로운 이야기를 펼쳐낸다"라는 평가를 받았다.'호프'는 5월 17일 칸영화제 월드 프리미어를 통해 첫 공개되며, 올 여름 극장에서 관객을 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr