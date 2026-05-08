사진=오윤아 유튜브

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배우 오윤아가 발달장애 아들 민이의 취업 소식을 조심스럽게 공개했다.8일 유튜브 채널 'Oh!윤아'에는 '우리 민이가 취업을 했습니다. 조심스럽게 전해보는 민이의 새로운 출발'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 오윤아는 "오늘은 특별한 이야기를 하려고 한다"며 "민이가 취업을 하게 됐다. 많은 분들이 이미 알고 계시더라. 저희가 걱정했던 것과 다르게 스무 살이 되자마자 사회인이 됐다"고 벅찬 마음을 드러냈다.오윤아 아들 민이는 최근 코오롱 오토모티브 장애인 수영팀에 입단한 것으로 알려졌다. 어린 시절부터 꾸준히 수영을 해왔던 민이는 여러 오디션과 과정을 거쳐 취업에 성공했다.오윤아는 "민이가 어릴 때부터 수영 영상을 많이 찍어놨는데 관계자분들이 그걸 보셨다고 하더라"며 "민이가 수영을 정말 좋아하고 반복 훈련도 잘하기 때문에 성과를 낼 가능성을 좋게 봐주신 것 같다. 너무 감사하다"고 말했다."취업을 하고 나서 민이가 완전히 달라졌다"며 달라진 아들의 모습을 전한 오윤아는 "예전에는 낮 12시까지 자고 학교생활도 거의 못 했다. 스무 살 되자마자 수면제나 보조제도 끊었는데 오전 내내 병든 닭처럼 축 처져 있는 모습을 보면 너무 안쓰러웠다"고 털어놨다.하지만 지금은 달라졌다고. 오윤아는 "아침에 바로 일어나고 저녁에는 일찍 잔다. 일주일 내내 훈련을 열심히 하고 있다"며 "눈빛도 좋아졌고 사람들 눈도 잘 쳐다본다. 목소리도 커지고 훨씬 의젓해졌다"고 뿌듯함을 감추지 못했다.민이는 "출근했을 때 기분이 좋았다"며 수줍게 소감을 밝혔다. 오윤아는 그런 아들에게 "체육인으로서 앞으로 인생을 살아가게 될 것 같다"며 응원을 보냈다.다만 오윤아는 취업 소식을 공개하기까지 고민이 많았다고 털어놨다. 그는 "같은 아이를 키우는 부모님들도 다 좋은 눈으로만 보실 수는 없지 않냐"며 "'엄마가 연예인이어서 잘된 거 아니냐'고 생각하실 수도 있기 때문에 조심스러웠다"고 솔직하게 말했다.이어 "저도 똑같은 입장이다. 다 힘들다. 민이가 성인이 되고 좋은 일만 있는 것 같지만 어려운 일도 굉장히 많다"며 "오히려 연예인이기 때문에 더 안 좋은 시선들을 받는 것도 사실"이라고 털어놨다.그러면서 "너무 색안경 끼고 보지 말고 너그러운 마음으로 바라봐주셨으면 좋겠다"며 "같은 부모 입장에서 함께 소통하고 싶다"고 전했다.오윤아는 민이의 변화에 대해 "사람이 자기 길을 찾으면 달라지는 것 같다"고도 말했다. 그는 "예전에는 학교만 보내면 된다고 생각했는데 지금은 사회인으로 살아가는 방법을 더 많이 가르쳐야겠다는 생각이 든다"며 "민이도 앞으로 일반 사회인들을 많이 만나야 하니까 어려움이 많겠지만 열심히 잘 이겨내보겠다"고 밝혔다.민이 역시 카메라 앞에서 "수영 잘할게요"라고 씩씩하게 외치며 밝은 미소를 보였다.한편 오윤아는 2007년 결혼했으나 2015년 이혼 후 발달장애 아들 민이를 홀로 양육하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr