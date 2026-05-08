김선호, 김희애가 '봉주르빵집' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다./사진제공=쿠팡플레이

'봉주르빵집' 팀이 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다./사진제공=쿠팡플레이

이기택, 차승원, 김희애, 김선호가 '봉주르빵집' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다./사진제공=쿠팡플레이

김선호가 '봉주르빵집' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다./사진제공=쿠팡플레이

김희애가 '봉주르빵집' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다./사진제공=쿠팡플레이

차승원이 '봉주르빵집' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다./사진제공=쿠팡플레이

배우 김선호가 탈세 논란 이후 첫 공식 석상에 나선 가운데, 논란에 대한 답변 대신 침묵을 택했다. 김희애는 함께 호흡을 맞춘 김선호에 대해 칭찬하면서도 돈독한 사이는 아니라고 선을 그었다.6일 명동 커뮤니티하우스 마실에서 쿠팡플레이 예능 '봉주르 빵집' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 김희애, 차승원, 김선호, 이기택, 박근형 PD, 김란주 작가가 참석했다 .'봉주르빵집'은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 시니어 디저트 카페를 배경으로 한다. 오직 만 65세 이상의 어르신과 동반인만 입장 가능한 곳으로, 인생의 맛을 아는 어르신들과 행복의 맛을 아는 빵집 식구들이 달콤한 위로와 온기를 나눌 예정이다.'봉주르 빵집'은 김란주 작가의 아버지 에피소드로 시작됐다. 김란주 작가는 "저희 아버지가 오랜 투병 생활로 여수와 서울을 오가셨다. 늘 용산역에서 배웅해드렸는데, 어느날 역내 커피숍 쇼케이스에 있는 케이크가 뭐냐고 해서 주문해드렸다. 그걸 드시면서 너무 좋아하시더라. 생각해보니 아버지와는 병원 구내 식당밖에 가본 적이 없는 거다. 그 이후로 여러 군데를 같이 다녔다"고 밝혔다.이어 그는 "2년 전에 아버지가 돌아가셨는데, 그런 추억들이 저에게 버팀목이 됐다. 저처럼 부모님과 시간을 못 보낸 분들이, 부모님과 편하게 올 수 있는 공간이 있으면 좋겠다고 생각했다"며 눈시울을 붉혔다.고창으로 지역을 선택한 이유에 대해 김란주 작가는 "'1박2일' 작가로 있을 당시, 200회 특집을 했던 곳이 고창이다. 그 마을이 너무 좋았던 기억이 있어서 이후 예능 답사 때마다 그 마을을 들렀다"며 "마을 회관 근처에 문을 닫은 가게가 있었는데, 이곳에 빵집을 만들면 마을 회관에 계신 분들에게 좋은 추억이 될 것 같았다"고 말했다.메뉴 구성에 대해서도 말했다. 박근형 감독은 "프랑스 디저트는 어르신들에게 생소할 수 있어서, 원산지가 고창에서 난거면 접하시기 편할 거라고 생각했다. 그래서 고창에서 난 청보리, 딸기 들을 이용해 디저트를 만들었다"고 밝혔다.'셰프팀'에는 생애 첫 프랑스 베이킹에 도전한 차승원과 의외의 허당미로 주방에 활력을 불어넣을 이기택이 출격한다. '홀팀'에는 온화한 카리스마로 공간을 채우는 총괄 매니저 김희애와 어르신들의 최애 손주로 등극한 다정한 바리스타 김선호가 의기투합했다.차승원은 출연 이유에 대해 "프로그램 기획 의도가 정확하고 분명해서 참여하게 됐다"며 "촬영 때는 반신반의했는데 마지막 날 이 프로그램이 의미있는 촬영이었구나 생각하면서 떠났다"고 밝혔다.이어 그는 "제과제빵은 과학이라고 하지 않나. 정확하게 해야 하는데, 나는 정확하게 하는 걸 잘 못한다. 공정이 복잡한 부분 때문에 가능할까 싶었다. 모양을 내야 해서 하나하나 작업해야 했다. 이거 만드는 당일 날도 잘 모르겠더라. 근데 마법과 같이 하나하나씩 실타래가 풀렸다. 성경 작가가 나를 몰아 붙였다"고 덧붙였다.김희애는 "(출연에) 사심이 있었다. 커피 냄새도 맡고, 케이크도 먹을 수 있겠다 싶었다. 점심도 잘 얻어 먹고 행복했는데, 끝나고나니까 몸살을 앓더라. 후유증이 있었다"고 회상했다. 김선호는 "힐링이 되고 설렜다. 여행하는 기분이었다"고 말했고, 이기택은 "선배님들과 계속 붙어있는 게 또 다른 재미와 긴장감, 설렘이 있었다"고 덧붙였다.김선호는 연극 '비밀 통로' 일정으로 인해 자리를 비우는 시간도 있었다. 그는 "같이 모든 시간을 참여했으면 좋았을 텐데, 공연 일정이 있어서 알바생이라는 명목하에 게스트들이 왔다"며 "항상 웃는 얼굴로 커피 내리는 법도 배우고 가셨다. 나중에는 일손이 모자라서 디노 씨는 한 번 더 오셨다. 이주빈 씨도 오셨는데 너무 잘해줘서 감동이었다"고 말했다.김희애는 "손님들이 많이 오니까 응대하라, 설거지하랴, 음료 내랴 정신이 없었다. 게스트분들이 구세주처럼 침착하게 젊은 에너지로 채워주셨다"고 감사 인사를 전했다.김선호는 이날 '탈세 논란' 해명 이후 첫 공식석상에 참석했다. 논란 이후 예능에 참여하는 소감을 묻자 김선호는 "어르신들께 힐링을 드리고 힐링을 받는 프로그램이니까 열심히 임했다. 어르신들이 주인공이라는 마음으로 매순간 최선을 다했다"며 탈세 의혹에 대해서는 별다른 사과나 입장을 밝히지 않았다. 이에 김주란 작가는 "어르신들이 빵집을 들어가도 되나 망설이실 때 김선호가 먼저 다가와줬다"고 칭찬했다.김희애는 김선호와의 호흡에 대해 "겉보기에는 초식남 같은데 일할 때는 박력 있고 남자다운 리더십이 있더라"고 칭찬했다. 김희애는 지난 3월 자신의 SNS에 배우 김선호의 연극 무대를 찾아 응원하는 사진을 게재하기도 했다. 당시 김선호의 '탈세 논란'이 한창일 때라 더욱 화제를 모았다.이에 김희애는 "연극을 잘 하더라. 후배 연기를 보면서 열심히 해야겠다는 자극을 받았다"며 "개인적으로 돈독한 건 아니다. 너무 나이 많은 선배가 다가가면 오히려 부담스러워한다. 멀찍이 응원하고 있다"고 농담스럽게 선을 그었다. 차승원은 김선호 연극을 본 적 있냐고 묻자 "아뇨"라고 즉답했다.'삼시세끼', '스페인 하숙' 등 여러 예능에 출연했던 차승원은 "다른 건 차치하고 성취감은 이 예능이 가장 높다. '삼시세끼'는 공간에서 주는 희로애락이 있는데, 이건 제과 그 자체로 어마어마한 행복감을 줬다. 허들을 하나하나 넘는 성취감"이라고 말했다.김희애는 '최애빵'으로 블루베리 에끌레어를 꼽으며 "말로 표현을 못 하겠다. 너무 맛있고 예뻤다. 이걸 하고 나니까 백화점 가면 우리꺼와 비교하게 되더라. 디저트 카페 내고 싶다. 이분들과 같이 한다면. 그렇게 달지 않은데 맛있고 가격이 저렴했다"고 자신했다.'봉주르 빵집' 재미 포인트에 대해 박근형 감독은 "홀에 오신 어르신들이 재밌는 분들이 많다. 예측불허한 상황이 재밌다. 부엌에서는 지지고 볶는 게 있다. 기택 씨가 새로운 캐릭터더라. 너무 매력 있다"고 강조했다.김주란 작가는 차별점에 대해 "첫째로는 우리나라 특산물이 프랑스 디저트로 어떻게 바뀔 것인가, 두번째는 차승원 선배가 빵을 만들기 위해 애쓰는 긴장감, 마지막은 어르신들의 대화"라고 짚었다.'봉주르 빵집'은 오는 8일 오후 4시 첫 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr