장항준이 작품상을 받고 싶다고 소망했다./사진='백상예술대상' 영상 캡처.

장항준이 작품상을 받고 싶다고 소망했다./사진='백상예술대상' 영상 캡처.

장항준이 무심결에 본심이 튀어 나왔다.8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 '2026년 제62회 백상예술대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽과 배우 박보검, 수지가 진행을 맡았고, JTBC·JTBC2·JTBC4에서 동시 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.이날 2부 오프닝에서 신동엽은 '왕과 사는 남자' 장항준 감독에게 "작품상, 감독상 중 어떤 상을 받고 싶냐"고 물었다.이에 장항준은 "모두가 기쁜 감독, 아닌 작품상을 받고 싶다"고 해 웃음을 자아냈다. 이어 그는 "제가 마지막으로 큰 상을 받은 게 국민학교 6학년 때 개근상이다. 이번에는 큰 상을 받아보고 싶다"고 소망했다.좋은 예감이 드냐고 묻자 장항준은 "컨디션 좋아서 좋은 결과 기대하고 있다"고 덧붙였다. 유해진은 "저는 장항준 감독님이 감독상을"이라고 하다가 "작품상을 받았으면 좋겠다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr