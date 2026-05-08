김준수가 뮤지컬 부문 연기상을 받았다./사진='백상예술대상' 영상 캡처.

김준수가 뮤지컬 수상 부문에 대해 소신 발언을 했다.8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 '2026년 제62회 백상예술대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽과 배우 박보검, 수지가 진행을 맡았고, JTBC·JTBC2·JTBC4에서 동시 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.뮤지컬 부문 연기상은 '비틀 쥬스' 김준수가 받았다. 그는 "정말 받을 줄 몰랐다. 큰일이다. 백상을 TV로만 보다가, 이번에 뮤지컬 부문이 신설되면서 참석할 수 있었다. 여기에 함께하는 것만으로 즐기자는 마음이었는데, 상까지 받게되니까 너무 감사하고 영광스럽다"고 말했다.이어 "좋은 배우들과 함께 이 자리에 있는 것만으로도 행복하다. 그만큼 상에 대한 무게감이 더 느껴지는 것 같다. 기쁜 만큼 더 정진하라는 뜻으로 알겠다. 바람이 있다면 다음부터는 남녀가 따로 하면 좋지 않을까하는 작게 하고 있다. 앞으로도 뮤지컬 배우로서 부끄럽지 않게 해나갈 수 있는 좋은 연기, 노래 들려드리는 배우되겠다"고 인사했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr