신세경, 이성민이 백상예술대상 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

신세경이 영화 부문 조연상을 받았다./사진='백상예술대상' 영상 캡처.

이성민이 영화 부문 조연상을 받았다./사진='백상예술대상' 영상 캡처.

신세경, 이성민이 영화 부문 조연상을 받았다.지난 8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 '2026년 제62회 백상예술대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽과 배우 박보검, 수지가 진행을 맡았고, JTBC·JTBC2·JTBC4에서 동시 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.신현빈('얼굴'), 염혜란('어쩔수가없다'), 장혜진('세계의 주인'), 전미도('왕과 사는 남자')는 막강한 여자 조연상 라인업을 제치고 트로피를 거머쥔 '휴민트' 신세경은 "상 받을 거라는 생각을 안하고 와서 머리가 하얗다. 일단은 '휴민트'를 만드는 과정 가운데 함께해 준 모든 분들 감사하다"며 "과거에 제가 몸 담고 있던 모든 회사 분들까지도 감사하다고 인사드리고 싶다. 팬분들, 느린 호흡을 가진 배우지만 묵묵히 응원해줘서 감사하다. 잘 살아가고 있다고, 앞으로도 잘 부탁드린다고 말씀 드리고 싶다. 성실하고 묵묵하게 제 할일을 열심히 하겠다"고 다짐했다.'어쩔수가 없다'로 상을 받은 이성민은 "감사하다. 염혜란 씨가 (여자 조연상) 후보일 때 얼마나 떨던지, 못 받아서 욕도 했다. 다음이 저였는데 감사하다. 작년 촬영부터 개봉하고 홍보하면서 박찬욱 감독님 만나서 새로운 경험들을 했다. 감독님께 너무 감사드린다. 다음에 기회되면 감독님과 작업하는 걸 추천한다"며 "이번에도 참석하지 못한 박희순 미안하다"고 너스레를 떨었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr