박지훈이 인기상을 받았다./사진='백상예술대상' 영상 캡처.

임윤아가 인기상을 받았다./사진='백상예술대상' 영상 캡처.

박지훈이 이준호를 제치고 인기상을 받았다. 그는 신인상에 이어 인기상까지 2관왕을 수상하게 됐다.8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 '2026년 제62회 백상예술대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽과 배우 박보검, 수지가 진행을 맡았고, JTBC·JTBC2·JTBC4에서 동시 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.네이버 인기상의 주인공은 109만 표를 받은 박지훈, 40만 표를 받은 임윤아가 차지했다. 투표 결과 남자 2등은 이준호, 여자 2등은 손예진이 차지했다.박지훈은 "팬 여러분들의 투표로 받은 상으로 알고 있다. 정말 감사하다. 진실된 사람이 되도록 연기하고 활동하고 좋은 모습만 보여드릴 수 있도록 성장하는 사람이 되겠다"고 말했다.임윤아는 "투표 결과를 보고 놀랐다. 무엇보다도 '폭군의 셰프'를 즐겁게 시청해준 분들과 투표해준 분들께 감사하다. 넘치도록 응원해주고 사랑해주는 팬분들, 투표를 열심히 해줘서 고맙다. 다양한 모습으로 인사드릴 수 있도록 하겠다"며 팬들에게 영광을 바쳤다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr