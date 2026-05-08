'민폐 공사 논란' 기은세 "오늘 처음 알아, 매일 현장 청소"…부랴부랴 인증샷

/ 사진 = 기은세 SNS

배우 기은세가 '민폐 공사' 피해 지역 주민에게 직접 사과를 전했다.8일 기은세는 자신의 SNS에 별 다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 최근 한 커뮤니티에서 확산된 평창동 저택 '민폐 공사' 논란에 대한 사과 메시지가 담겼다.기은세는 평창동 주민으로 추정되는 네티즌에게 "불편을 끼쳐드려 죄송하다"고 말문을 열었다. 이어 그는 "제가 돈 벌어서 처음으로 집이란 걸 사서 하고 싶은 게 많아진 것 같다. 겨울을 끼고 공사를 시작해서 공사를 못하는 기간이 길어지다 보니 생각보다 더 길어지게 됐다"고 설명했다.기은세는 "같은 빌라 주민분들께는 양해를 구하고 인사를 드렸는데 주변에 있는 집들에 대해서는 생각을 못했던 저의 불찰이다"라며 "공사 차들도 들어오고 많이 불편하셨을 텐데 죄송하다"고 거듭 사과했다. 이어 "건물에 엘리베이터가 없다 보니 크레인도 들어와야 하고 예기치 못한 상황들이 많더라. 제가 현장에 계속 가 있는 게 아니고 공사 진행 사항만 전해 들어서 지금까지 주민분들이 불편하신 상황에 대해 듣지 못했고 오늘 아침에야 처음 알게 됐다"고 덧붙였다,그러면서도 "오늘 인테리어 팀과도 얘기해서 최대한 불편하신 일 없도록 부탁드렸다. 앞으로 2주 정도 공사 일정이 더 남았는데 큰 차들이 들어오는 일은 이사 차까지 해서 두세번 정도 남은 것 같다"고 전했다. 이어 "최대한 불편하지 않도록 신경 쓰겠다. 너그럽게 봐달라"며 "인사 전에 곧 인사드리러 가겠다"는 말도 잊지 않았다.함께 공개된 다른 사진에는 시공사 측에서 빗자루를 들고 저택 일대를 돌며 현장을 치우는 장면과 "매일 매일 현장에서 청소하고 있다"는 기은세의 설명이 담기기도 했다.앞서 기은세는 평창동 자택 리모델링 중 '민폐 공사' 논란에 휩싸였다. 최근 한 온라인 커뮤니티에서 자신을 평창동 주민 가족이라고 소개한 한 네티즌이 기은세의 자택 공사로 인해 차량 통행과 폐기물 문제 등 불편을 겪고 있다는 주장을 펼쳐 논란이 불거졌다.이에 7일 소속사 써브라임 측은 "기은세 씨는 약 2주 전 이사 예정인 빌라에서 인테리어 공사 과정 중 일부 주민분들께 주차불편 및 청소 관련 민원이 발생했다는 점을 인지했다"라며 "추가 불편이 발생하지 않도록 조율 중"이라는 공식 입장을 밝혔다.한편 기은세는 2012년 12세 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 2023년 파경을 맞았다. 그는 이혼 3년 만에 서울 평창동에 약 60억 원 규모의 단독 주택을 매입했다고 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr