사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 남편 차현우의 연기력을 지적했다.8일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '결혼 후 첫 육아 휴가지에서 눈물바다 되어버린 황보라'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 육아와 촬영 스케줄로 지친 근황을 먼저 전했다. 그는 "1박 2일 촬영을 다녀온 뒤 너무 지쳐서 영상을 찍을 수 없을 정도였다"며 "우인 아빠가 '오늘 너무 힘드니까 쉬어라' 하면서 숙소를 잡아줬다"고 말했다.하지만 모처럼 떠난 호캉스에서도 마음은 편하지 않았다. 황보라는 "우인이가 두 돌이 되어가는데 너무 고민된다"며 "내가 우인이를 잘 양육하고 있는 건지 고민이 많다"고 속내를 드러냈다.황보라는 쉬러 왔음에도 잠이 오지 않는다며 결국 전문가와 상담을 진행했다. 상담 후에도 "엄마 없는 상황에서 우인이가 어떻게 지내는지가 궁금하다"며 쉽게 걱정을 내려놓지 못했다. 이에 남편은 전화 통화로 "우인이는 컨디션이 안 좋아서 그런 것 같다. 내가 더 도와줄 테니까 걱정하지 마"라고 다독였다.황보라 남편 차현우는 반나절 독박육아를 했다. 아들의 카시트 거부 문제를 해결하기 위해 베이비페어를 찾았다. 그는 "오늘은 카시트랑 세제만 산다. 나는 합리적인 소비를 하는 사람"이라고 자신 있게 말했지만, 현실은 달랐다.녹용부터 유아복, 세제, 양말, 육아용품까지 계속 장바구니에 담기 시작한 것. 그동안 우인이는 점점 컨디션이 무너지기 시작했고, 계속 안아달라고 조르거나 유모차도 거부했다. 우인 아빠는 한 손으로 아이를 안은 채 "오른팔이 지금 나갈 것 같다"며 체력 방전을 호소했다.결국 그는 "베이비페어 들어가기 전까지는 완벽했다. 울지도 않고 순조로웠는데 갑자기 떼쓰기 시작했다"며 독박육아의 현실을 실감했다.집으로 돌아온 뒤 황보라는 남편이 사 온 육아용품을 확인하며 잔소리를 시작했다. 두 사람은 티격태격하면서도 현실 부부다운 케미로 웃음을 안겼다.이후 분위기는 또 한 번 반전됐다. 피부 관리에 관심이 많아진 우인 아빠가 직접 제품 PPL 더빙에 도전한 것. 차현우가 성우 톤으로 제품 소개하자, 황보라는 "그렇게 연기를 못하니까 배우를 그만둔 이유를 알겠다"고 장난쳐 폭소를 유발했다.한편 황보라는 10년 열애 끝에 2022년 11월 배우 김용건 둘째 아들이자, 하정우 동생인 김영훈 대표(차현우)와 결혼, 슬하에 아들 우인 군을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr