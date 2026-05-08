박지훈이 영화 부문 신인상을 받았다./사진='백상예술대상' 영상 캡처.

서수빈이 영화 부문 신인상을 받았다./사진='백상예술대상' 영상 캡처.

'단종 오빠' 박진훈이 신인상을 받았다.8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 '2026년 제62회 백상예술대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽과 배우 박보검, 수지가 진행을 맡았고, JTBC·JTBC2·JTBC4에서 동시 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.영화 부문 남자 신인상은 '왕과 사는 남자' 박지훈이 차지했다. 문상민('파반느'), 안효섭('전지적 독자 시점'), 유이하('3학년 2학기'), 조유현('3670')을 제치고 트로피를 거머쥔 박지훈은 "저를 끝까지 믿어 주신 장항준 감독님께 감사드리고 싶다. 촬영 전 통통했던 저에게 '너여야만 한다'고 저를 지켜줬다. 유해진 선배님과 에너지를 나눌 수 있어서 행복했다. 감사하다"고 꾸벅 인사했다.여자 신인상의 주인공은 '세계의 주인' 서수빈이었다. 그는 "작품을 준비하면서 이 시간에도 자신으로부터 익명의 쪽지를 받고 있는 이들에게 영화가 닿기를 바라면서 준비했다"며 "진심을 알아봐준 덕에 멋진 관객을 만날 수 있었다. 사랑하는 장혜진 선배님, 호흡할 수 있어 영광이었다. 저의 모든 선택을 지지해주는 부모님에게 감사 인사를 드리고 싶다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr