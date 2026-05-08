이미지 크게보기 사진 = MBN ‘특종세상’

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배우 박준규가 뮤지컬 제작 실패와 투자 사기 여파로 수억 원대 빚을 떠안게 된 사연을 털어놨다.지난 7일 방송된 MBN ‘특종세상’에는 드라마 ‘야인시대’ 쌍칼 역으로 사랑받았던 박준규와 아내 진송아 씨의 근황이 공개됐다.이날 부부는 오랫동안 살았던 서울 아파트를 정리한 뒤 현재 용인의 한 빌라에서 월세 생활 중인 상황을 전했다.박준규는 “어머니와 20년 가까이 살던 집을 나온 지 벌써 1년이 넘었다”며 “집도 정리하고 차도 정리했다. 지금은 차근차근 정리해 가는 중”이라고 밝혔다. 아내 역시 “지금 사는 곳도 월세지만 감사한 마음으로 다행이라고 생각한다”고 말했다.생활고의 시작은 뮤지컬 제작 사업 실패였다고. 박준규는 “뮤지컬 제작했다가 그게 아주 안 좋게 됐다”며 “3개월 정도에 100회 공연을 하면 극장 대관료부터 다 주고 시작해야 하는데 초반에 잘 되다가 어느 순간 안 되게 됐다”고 떠올렸다.이어 “대관료는 다 줬는데 한 15, 20회를 손님 없이 적자만 보니까 (공연을) 안 하고 극장에서 빠져나왔다. 그렇게 해서 이것저것 다 일이 꼬이기 시작하더니 한 번에 막 꼬이기 시작했다”고 말했다.아내는 당시를 회상하며 “처음엔 하지 말라고 말렸는데 결국 제작까지 직접 맡게 됐다”며 “한 달 가까이 공연 자체를 못 했는데 비용은 계속 빠져나갔다. 들어간 돈만 약 12억 원 정도였다”고 밝혔다.이어 “원래는 회사 명의 계약이었는데 나중에 제 이름으로 바뀌어 있더라”며 “결국 투자금 전체를 책임져야 하는 상황이 됐다”고 말해 안타까움을 자아냈다.현재 부부는 약 7억 원의 빚을 갚아가고 있는 것으로 알려졌다. 방송 활동이 줄어든 박준규 대신 진송아 씨는 최근 라이브 커머스 쇼호스트로 활동하며 생계를 함께 책임지고 있다.박준규는 “한 번에 해결될 문제는 아니라 지금도 열심히 하고 있다”며 “아내도 같이 뛰어다니고 일거리가 생겨서 천만다행”이라고 말했다. 이어 “‘야인시대’의 쌍칼 같은 캐릭터를 다시 해보고 싶다. '박준규 살아있네'라는 말을 듣고 싶다”며 재기에 대한 의지도 드러냈다.한편 1988년 연극 무대로 데뷔한 박준규는 이후 15년간의 무명생활을 견딘 후 2002년 SBS ‘야인시대’ 쌍칼을 연기하면서부터 주목을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr