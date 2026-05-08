"사랑하는 윤아" 이채민, '폭군'으로 신인상 쾌거…대타 캐스팅 지웠다 [제62회 백상예술대상]

이채민이 신인상을 받았다./사진='백상예술대상' 영상 캡처.

이채민, 방효린이 방송 부문 신인 연기상을 받았다.8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 '2026년 제62회 백상예술대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽과 배우 박보검, 수지가 진행을 맡았고, JTBC·JTBC2·JTBC4에서 동시 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.남자 신인 연기상 후보에는 김진욱(디즈니+ '파인: 촌뜨기들'), 배나라(넷플릭스 '약한영웅 Class 2'), 이채민(tvN '폭군의 셰프'), 정준원(tvN '언젠가는 슬기로울 전공의생활'), 홍민기(KBS 2TV '은애하는 도적님아')가 올랐다.쟁쟁한 후보들을 제치고 트로피를 차지한 이채민은 박성훈의 하차로 '폭군의 셰프' 남주에 대타 캐스팅 된 인물이다. 그는 "큰 시상식에 초대 받은 것만으로도 영광인데 큰 상을 주셔서 정말 꿈만 같다. 정말 부족하고 아무것도 아닌 저를 맡겨주신 감독님, 은인이자 아버님 같은 분이었다. 진심으로 감사드린다"고 인사했다.이어 "없어서는 안 될, 사랑하는 윤아 선배. 선배 덕에 이 캐릭터가 사랑 받을 수 있었던 것 같다. 나는 정말 한 게 없다. 정말이다. 추운 겨울부터 무더운 여름까지 고생해준 스태프들이 없었다면 이 자리에 없었을 것 같다. 정말 감사하다. '폭군의 셰프'를 재밌게 봐준 시청자들도 감사하다. 정말 영광이다"라고 덧붙였다.이채민은 " 마지막으로 오늘 어버이날이다. 부모님 찾아뵙지 못하고 이 자리에 올라오게 됐는데, 이 상을 받게 돼서 감사드린다. 엄마 아빠 진심으로 사랑하고, 여동생도 사랑하고, 팬들도 사랑한다. 앞으로도 좋은 연기자로 성장하겠다"고 다짐했다.신인 연기상 후보는 김민(디즈니+ '파인: 촌뜨기들'), 방효린(넷플릭스 '애마'), 신시아(tvN '언젠가는 슬기로울 전공의생활'), 전소영(ENA '아너: 그녀들의 법정'), 최지수(tvN '언더커버 미쓰홍')였다.신인상을 받은 방효린은 "애마라는 작품은 저에게 선물 같은 작품이었다. 신인 배우로서 신인 배우라는 역할을 할 수 있어서 진심을 다해 연기했다. 보잘 것 없고, 아무것도 아닌 저를 믿고 끝까지 지지해주고 선택해 준 감독님 감사드린다. 감독님이 믿어주신 덕분에 저도 저를 믿고 할 수 있었다"고 감사를 표했다.이어 "이하늬 선배님을 통해서 훌륭한 배우란 어떤 것인지 보고 배울 수 있었다. 진선규 선배님 덕분에 연기 재밌게 잘 할 수 있었다. 제가 이자리에 오기까지는 수많은 단편 영화들이 있었다. 함께 만들었던 세종대 친구들 감사하다. 앞으로도 신인의 마음 잊지 않고 최선을 다해 달려가겠다"고 다짐했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr