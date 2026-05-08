사진=유튜브 '집대성'

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'집대성' 빅뱅 대성이 과거 빅뱅이 음악 방송 한 곳에만 출연했던 이유를 솔직하게 털어놨다.8일 공개된 유튜브 채널 '집대성'에는 '얘들아 컴백이 하고 싶어?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 I.O.I(아이오아이) 전소미, 최유정, 김소혜가 출연해 10주년 컴백을 앞둔 심경과 과거 활동 비하인드를 공개했다.대성은 "그 당시 그렇게 미친 듯이 바빴는데도 공연을 못 했다"며 "남의 밥상만 배불리 먹여준 거다"라고 말했다. 이에 전소미는 "저희에게는 한이다"라고 털어놨고, 최유정 역시 "우리가 다 차려놨는데 우리 때는 음악 방송도 다 못 나갔다"고 토로했다. 김소혜도 "맞다. 우리 음악 방송 다 못 나갔다"고 거들었다.전소미는 활동 당시의 고충도 떠올렸다. 그는 "진짜 하기 싫었던 프로그램이 하나 있었다"며 "음악 방송을 위해 폐가 체험까지 했다. 당시 16살이었다"고 밝혔다.이를 들은 대성은 과거 가요계 분위기를 언급했다. 그는 "옛날에는 그런 문화가 있었다. 모종의 거래 같은 거다. 상부상조 느낌으로 예능을 나가면 음악 방송도 나갈 수 있는 시스템이었다"고 말했다. 이어 "저희는 그런 걸 안 해서 한 방송만 나간 거다. 빅뱅은 예능을 되게 싫어했기 때문에 안 하면 안 했다"고 덧붙였다.I.O.I 멤버들은 짧았던 활동 기간에 대한 아쉬움도 숨기지 않았다. 김소혜는 "저희는 1년만 활동했다"고 했고, 대성이 "최고치일 때 박수칠 때 떠나라를 실천한 거 아니냐"고 하자 전소미는 "저희는 박수치기 전에 떠났다. 이제 박수 칠까 싶을 때 사라졌다"고 말해 웃음을 안겼다.대성은 과거 '프로듀스101' 시절 자신이 투표했던 원픽도 공개했다. 그는 "투표한 연습생이 있었다"고 밝혔고, 그 주인공은 최유정이었다. 이에 최유정은 벌떡 일어나 "국민 프로듀서님 감사합니다. 덕분에 데뷔했다"고 너스레를 떨었다.이어진 I.O.I 미모 순위 토크에서도 대성은 망설임 끝에 "1위 유정, 2위 소미, 3위 소혜"라고 답했다. 최유정은 연신 환호했고 멤버들은 "우리가 1, 2, 3등"이라며 들뜬 반응을 보였다.또 멤버들은 10주년 앨범 준비 과정도 공개했다. 전소미는 직접 작사에 참여한 신곡 '갑자기'를 언급했고, 멤버들은 "중독성이 강한 이지 리스닝 곡"이라고 소개했다. 특히 10년 전 녹음해둔 미공개 곡 '웃으며 안녕'도 이번 앨범을 통해 공개된다고 밝혀 팬들의 기대를 높였다.한편 I.O.I는 오는 29일부터 서울 잠실실내체육관에서 10주년 콘서트를 개최한 뒤 아시아 투어에 돌입한다. 멤버들은 "드디어 박수를 칠 수 있는 타이밍이 왔다"며 벅찬 마음을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr