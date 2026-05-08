사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '굿네이버스'

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배우 이요원이 23살에 낳은 딸에 대해 이야기했다.8일 굿네이버스 공식 유튜브 채널에는 이요원과 함께한 인터뷰 콘텐츠 '선 넘는 좋은 일' 영상이 공개됐다. 영상 속 이요원은 근황부터 동안 비결, 가족 이야기, 그리고 오랜 시간 이어온 후원에 대한 생각까지 솔직하게 털어놨다.이날 이요원은 "차기작도 준비하고 있고, 요즘에는 '살림남2' 촬영하면서 지내고 있다"고 근황을 전했다. 이어 "아이들도 챙기고 운동도 하면서 평범하지만 편안한 일상을 보내고 있다"고 말했다.연예계 대표 동안으로 꼽히는 그는 피부 관리 비결도 공개했다. 이요원은 "수건을 잘 안 쓴다는 건 다들 알고 계실 것 같다"며 "부득이하게 수건을 써야 하는 경우라면 흘러내리는 정도만 살짝 닦는다"고 밝혔다. 이어 "평소 음료수를 잘 안 마시고 물을 가장 좋아한다. 차도 많이 마시는 편"이라고 설명했다.무엇보다 마음의 안정과 수면을 중요하게 꼽았다. 이요원은 "마음이 편안해야 하고 스트레스를 덜 받아야 피부도 좋아지는 것 같다"며 "수면도 굉장히 중요해서 잠을 잘 자려고 노력한다"고 말했다.밸런스 게임에서는 솔직한 답변으로 웃음을 안겼다. '배우 이요원으로 살기'와 '아무도 못 알아보는 천재 예술가로 살기' 중에서는 후자를 선택했다. 그는 "지금 현재 배우 이요원으로 살고 있으니까 다른 삶도 한번 살아보고 싶다"고 이유를 밝혔다.'딸이랑 친구인 줄 알았어요'와 '이요원이 결혼을 했어?' 중에서는 전자를 택했다. 이요원은 "어릴 때는 '진짜 결혼하셨어요?'라는 말이 더 듣기 좋았는데, 지금은 딸이 저만큼 컸으니까 같이 다니면 친구 같다, 자매 같다는 말이 더 기분 좋다"고 말했다.이어 "큰아이를 너무 어릴 때, 나의 꽃다운 20대 때 낳았다. 그때에 대한 보상감이랄까"라며 엄마로서의 솔직한 마음도 드러냈다.한편 이요원은 2003년 프로골퍼 출신 사업가와 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 최근 예능과 차기작 준비를 병행하며 활동을 이어가고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr