'항암 '박미선, 1년 반 만에 재개 앞뒀는데…"건강 잃고 하지 말 것 생겨" ('미선임파서블')

유방암 투병 후 복귀하는 박미선이 유튜브 '미선임파서블' 재개에 대한 고민을 털어놓으면서도 열의를 보였다.지난 7일 박미선 유튜브 채널 '미선임파서블'에는 '1년 6개월 만에... 미선 보스 다시 복귀합니다'라는 영상이 공개됐다.박미선이 암 투병과 항암 치료로 1년 6개월의 공백을 보낸 가운데, 박미선의 유츄브 채널 '미선임파서블'도 재개한다. 제작진은 "우리도 다시 '미선임파서블'로 돌아왔잖나. 채널 이름을 바꿔야겠다고 생각한 계기가 있나"라고 물었다. 박미선은 "요원들(구독자 애칭)이 서운해하는 것 같더라. 소속감이 없으니까"라며 "그래서 그냥 '미선임파서블' 다시 하기로 했다"고 말했다.하지만 박미선은 "'미선임파서블'을 할까 말까 고민을 많이 했다"고 털어놨다. 알고 보니 유튜브 복귀를 고심했던 것. 그는 "너무 쉬었고 요새 (유튜브) 하는 연예인들도 또 워낙 많다"고 말했다. 무엇보다 "한번 건강을 잃고 나니까 하지 말아야 하는 것들이 생기잖나. 해야 하나 말아야 하는 고민을 사실 아직도 하고 있다"라고 털어놓았다.박미선은 "우리 요원 여러분이 어떻게 생각하는지, 아직도 관심이 있는지도 궁금하다"고 고백했다. 제작진은 "댓글 보니까 미선님 새로운 도전하는 거에 대한 기대감을 갖는 팬들이 많더라"며 응원했다. 박미선은 "아, 진짜?"라고 반색했다. 그러면서 "아직도 할 게 많긴 하다. 요새 또 신문물이 있으니까. 나는 그냥 재밌는 거 하고 싶다. '가족오락관' 같이 단순하고 심플한 거"라며 의욕을 내비쳤다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr