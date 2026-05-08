덱스가 몰카에 당해 제작진에게 사과했다./사진=텐아시아DB

덱스가 몰카에 당해 제작진에게 사과했다./사진제공=tvN

이시언이 제작진인 척 위장해 덱스의 사과를 받아냈다.지난 7일 방송된 tvN 예능 '언니네 산지직송 in 칼라페(연출 김세희)' 4회에서는 약 1만 평 규모의 필리핀 초대형 농장에서 펼쳐진 역대급 노동이 펼쳐졌다. 파인애플에 이어 코코넛 수확 미션에 돌입한 사 남매의 분투부터 깜짝 등장한 이시언의 합류와 짜릿한 정글 액티비티까지 쉴 틈 없는 재미가 이어졌다.사 남매 앞에 새롭게 펼쳐진 두 번째 농장 미션은 코코넛 수확. 하지만 높은 야자수 위에서 자라는 코코넛을 수확하기란 쉽지 않았다. 사 남매는 장대 활용법부터 나무를 직접 타는 방법, 사다리를 이용하는 방법까지 총 세 가지 수확 방식으로 코코넛 따기에 도전했다. 특히 길이 3m, 무게 10kg에 달하는 장대는 시작부터 사 남매를 당황하게 했다. 염정아는 "막대기가 너무 무거운데?"라며 고군분투했고, 김혜윤 역시 버거운 장대 높이와 무게에 진땀을 흘렸다.반면 덱스는 맨발로 코코넛 나무를 오르며 모두를 놀라게 했다. 특히 UDT 출신다운 피지컬로 높은 나무 위에서도 안정적인 움직임으로 순조롭게 수확을 이어갔다. 염정아와 김혜윤의 열정도 돋보였다. 염정아는 "오늘 임자 만났다"며 남다른 승부욕으로 수확에 성공했고, 김혜윤은 겁 없이 사다리에 올라 끝내 수확에 성공하며 야무진 일꾼의 면모를 자랑했다. 박준면은 내리막 지형을 따라 굴러가는 코코넛을 줍는 일을 하며 힘을 보탰다.카메라 감독으로 완벽 변장한 '태어난 김에 세계일주' 인연인 절친 이시언의 등장도 짜릿한 재미를 선사했다. 제작진과 함께 덱스를 속이기 위한 깜짝 카메라에 나선 그는 코코넛에 맞아 쓰러진 척 실감 나는 연기력을 펼치며 현장을 초토화시켰다. 덱스는 눈앞의 이시언을 끝까지 알아보지 못한 채 진심으로 걱정하고 사과하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다. 뒤늦게 이시언의 정체를 확인한 덱스는 "나 진짜 깜짝 놀랐어"라고 포옹하며 반가움과 안도의 반응을 보였다. 이시언 합류 이후 사 남매는 더욱 폭발적인 팀워크를 발휘했고, 결국 총 112개의 코코넛 수확에 성공하며 원했던 휴가 일정을 쟁취했다.고된 노동 끝에 이어진 저녁 식사 역시 시청자들의 침샘을 자극했다. 특히 '흑백요리사'를 방불케 하는 요리 현장이 펼쳐지며 눈을 뗄 수 없게 했다. '제육 맹수' 염정아는 직접 수확한 파인애플을 활용한 매콤달달 파인애플 제육볶음을 선보였고, '감자칼마카세' 박준면은 칼칼한 된장찌개를 담당했다. 김혜윤은 요리 보조로 승격해 '보조하는 똘똘이'의 면모를 뽐내며 활기를 불어넣었다. '바비큐 연구소장'으로 변신한 덱스와 이시언은 코코넛숯을 이용한 삼겹 꼬치구이와 타이거 새우 바비큐를 완성하며 '바비큐 형제' 케미를 뽐냈다. 특히 덱스는 형 이시언에게도 예외 없는 플러팅 매력을 발산하며 웃음을 자아냈다.완성된 요리 한 상은 그야말로 역대급이었다. 이시언은 초고가 식당 부럽지 않은 푸짐한 밥상에 연신 감탄하며 폭풍 먹방을 선보였다. 매일 헬스장을 찾으며 투철한 자기 관리를 보여준 덱스는 제육볶음과 함께 고봉밥 세 공기를 클리어하며 염정아를 흐뭇하게 했다. 염정아의 리즈 시절 이야기도 더해졌다. 이시언이 염정아를 향한 남다른 팬심을 고백하자 덱스는 염정아의 과거 사진을 찾아보며 "누나 미모 살벌한 거 봐라"라고 감탄했고, 김혜윤은 "매일이 리즈시지"라며 센스 있는 사회생활 모드로 웃음을 더했다.다음 날 아침도 분주하게 시작됐다. 덱스와 김혜윤은 염정아, 박준면이 아침 식사를 준비하는 사이 오토바이를 타고 헬스장으로 향하며 청춘 영화 같은 한 장면을 완성했다. 두 사람은 현지 헬스장에서 만난 복싱 고수와 함께 본격적인 훈련에 돌입하며 '복서 남매' 케미를 선보였다. 염정아는 박준면과 함께 한국인의 소울푸드 미역국과 김치볶음밥을 완성했고, 이시언은 들기름 달걀프라이까지 더하며 든든한 아침 한 상을 완성했다.모두를 궁금하게 만들었던 '정글 속으로 다이브' 일정의 정체도 공개됐다. 바로 필리핀의 자연을 만끽하는 정글 액티비티였던 것. 사 남매와 이시언은 로복강에서 패들보드와 다이빙을 즐기며 짜릿한 시간을 보냈다. 특히 덱스는 9m 높이의 다이빙대에 도전하며 강심장 면모를 뽐냈고, 김혜윤 역시 생애 첫 정글 다이빙에 성공하며 쾌감을 만끽했다. 박준면은 예상치 못한 '배치기 다이빙'으로 충격과 웃음을 동시에 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr