13기 상철과 27기 현숙이 오해를 풀었다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

13기 상철과 27기 현숙의 대화 장면은 최고 시청률을 기록했다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계' 13기 상철과 27기 현숙이 대화를 통해 쌓인 오해를 풀었다.지난 7일 방송된 SBS Plus와 ENA의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 13기 상철과 27기 현숙이 대화로 오해를 푸는 장면이 방송됐다. 3일 차 아침 15기 영철은 27기 현숙의 마음 상태를 물었다. 27기 현숙은 "난 다 아웃! 지금 0부터 다시 시작할 건데?"라고 싸늘하게 말했다. 이를 들은 13기 상철은 인터뷰에서 "얘기해 보자는 시그널인 건 알겠는데, 그 얘기('다 아웃')를 들으니 '그럼 뭐 나도 굳이?'라는 생각이었다"고 털어놨다.이후 24기 순자는 모두가 모인 공용 거실에서 '쩍벌 포즈'를 취했다. 이를 본 13기 상철은 "어쩌다 우리 24기 순자 님이 광대 포지션이 됐냐?"며 농담을 던졌다. 27기 현숙은 혼자 정색했고 냉기류를 감지한 13기 상철은 방으로 들어갔다. 27기 현숙은 답답한 속내를 모두에게 토로했다. 18기 영호와 17기 순자는 "한 번 얘기를 해보라"고 조언했다. 고민을 거듭하던 27기 현숙은 용기를 내서 13기 상철에게 먼저 다가갔다.두 사람은 그동안 쌓인 오해에 대해 허심탄회하게 얘기를 나눴다. 13기 상철은 "내가 25기 영자를 선택해 놓고 미리 (27기 현숙 님에게) 얘기를 안 해줬던 것은, 물어보지 않았으니까 안 말한 거다. 난 내 선택을 한 건데, 그걸 사과하는 것도 이상하다"고 설명했다. 이어 그는 "오늘 25기 영자 님과 데이트하면서 궁금했던 부분은 다 해소됐다. 여기서는 즐거워도 나가서까지는 잘 모르겠다"고 얘기했다.27기 현숙은 "오해가 해소됐다"며 "오늘 여자의 데이트 선택이 있으면 짜장면 먹고 싶냐?"고 질문했다. 13기 상철은 "그걸 왜 나한테 물어보냐? 당연히 안 먹고 싶지"라고 답했다. 대화 직후 27기 현숙은 "화가 사르르 풀렸다"며 미소를 지었다.'나솔사계'는 매주 목요일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr