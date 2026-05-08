김지영 / 사진 = 김지영 SNS

채널A 예능 '하트시그널4' 출연자 김지영이 충격적인 과거 연애사를 공개했다.7일 그룹 샵 출신 이지혜의 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 'CEO 남편과 결혼한 하트시그널4 95년생 김지영 신혼집 대공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 김지영은 대한항공 승무원으로 재직하던 당시 약 10개월 간 사귀었던 전 남자친구의 만행을 털어놨다.김지영은 최악의 남자친구가 누구냐고 묻는 말에 "최악은 진짜 명확하다"라며 "내가 승무원이어서 한국을 비우는 날이 많았다. 한 분이 나랑 10달 정도 만났었는데 알고보니 8명이랑 바람을 폈다"고 대답해 모두를 경악케 했다.김지영은 "8명을 동시에 만났다기보다는 날 기점으로 두고 한 명씩 깔짝깔짝(만났다). 그게 8명 정도 되더라"고 덧붙였다. 이에 이지혜는 "바람피는 사람은 계속 바람 핀다"며 사람은 못 고친다고 일침을 날렸고 김지영 역시 이에 깊이 공감했다.한편 김지영은 지난 1월 6세 연상의 독서모임 커뮤니티 윤수영 대표와의 결혼과 함께 임신 소식을 전해 놀라움을 안겼다. 그는 오는 7월 딸을 품에 안을 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr