임지연이 사극 촬영장에서 기강을 잡는다./사진제공=SBS

임지연이 사극 촬영장에서 기강을 잡는다./사진제공=SBS

임지연이 2026년 사극 촬영장서 기강을 잡는다.8일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 ‘멋진 신세계’는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 ‘악질’ 해진 무명배우 신서리(임지연 분)와 자본주의의 괴물이라 불리는 악질재벌 차세계(허남준 분)의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마다. 드라마 ‘스토브리그’, ‘치얼업’ 등을 연출한 한태섭 감독과 신예 강현주 작가가 의기투합헀다.첫 방송을 앞두고 ‘멋진 신세계’ 측이 21세기 사극 촬영장에서 기강을 잡는 ‘조선 악녀’ 신서리의 모습을 공개했다. 조선에서 사약을 마시고 피를 토하며 죽은 희대의 악녀 단심이 300년 후인 2026년 드라마 속 사약 장면을 촬영하고 있던 무명배우 신서리의 몸에서 깨어난 것.공개된 사진 속 서리는 사극 촬영장에서 미친 존재감을 뽐내고 있는 모습. 서리는 눈앞의 신기한 물건들과 사람들의 행색에 당황한 것도 잠시, 조선 악녀의 포스를 내뿜으며 단역 배우들인 군졸과 상궁들을 제압한다. 이 모습을 목격한 톱스타 윤지효(이세희 분)의 황당한 표정이 아무도 예상치 못한 상황이 펼쳐졌음을 예고한다.손거울을 들고 자신의 얼굴을 확인한 서리의 모습이 이목을 집중시킨다. 얼굴을 매만지며 큰 충격을 받은 모습으로, 그가 충격을 받은 이유가 무엇일지 호기심을 자극한다. 이와 함께 조선에서 사약을 받고 죽은 희대의 악녀가 2026년 무명배우에 빙의 돼 어떤 일들이 펼쳐질지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr