방송인 탁재훈이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

가수 비가 '아니 근데 진짜!'에서 탁재훈의 과거 언행을 폭로한다. / 사진제공=SBS

배우 김태희과 결혼한 비가 '아니 근데 진짜!'에서 탁재훈의 과거 언행을 폭로해 웃음을 안긴다.오는 11일 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 가수 비가 출연한다. 이날 비는 연기부터 예능까지 남다른 안목을 공개해 눈길을 끌었다.완벽한 악역 연기로 화제를 모은 '사냥개들2'에 대해 비는 "제의가 왔을 때 대본도 안 보고 바로 출연을 결정했다, 6개월간 복싱에 온몸을 갈아 넣었다"고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이어 MC들이 앨범 홍보를 위해 '아니 근데 진짜!'를 선택한 이유를 묻자 비는 "요즘 가장 대세 프로그램"이라며 출연한 이유를 공개해 훈훈한 분위기를 자아냈다.이어 '아니 근데 진짜!'에서만 볼 수 있는 비와 카이의 특별한 무대가 성사되어 현장을 뜨겁게 달궜다. 카이는 비가 자신의 롤모델이었다고 밝히며 "초등학생 시절부터 비의 춤을 췄었다"고 고백했고, 비 역시 "춤을 가장 잘 추는 후배가 카이라고 생각한다"고 화답했다. 이어 카이는 "데뷔했을 때만큼 떨린다"라며 비 앞에서 '레이니즘’'무대를 완벽 재현했고, 이를 본 비가 합세해 역사적인 합동 무대가 펼쳐졌다.한편 비는 탁재훈과의 특별한 인연도 공개해 웃음을 안겼다. 탁재훈이 비에게 "예전부터 잘될 줄 알았다"고 말하자 비는 "거짓말이다. 과거에 나한테 '너 뭐 할 줄 아는 거 있냐?'고 했었다"라고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 비는 탁재훈을 탁뚝이라고 부른다며 "정상에 올랐다가도 바닥까지 떨어지지만, 오뚝이처럼 다시 살아나는 형이라 붙인 별명"이라고 설명했다. 여기에 "후배들이 '재훈이 형처럼 살면 안 되겠다'고 다짐한다"라며 돌직구를 날려 현장을 초토화시켰다는 후문이다.'아니 근데 진짜!'는 11일 오후 10시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr