김지원 / 사진 = 엘르 코리아 유튜브 채널

배우 김지원이 새로운 헤어 스타일에 도전해 색다른 분위기를 자아냈다.7일 '엘르 코리아' 공식 유튜브 채널에는 '이렇게 예쁜데 안 본다고요? 지원 공주의 취향 인터뷰 보고 가세요'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 김지원은 순백의 튜브톱 드레스를 입고 주얼리 화보 촬영을 진행했다.특히, 그의 달라진 헤어 스타일이 눈길을 끌었다. 이날 앞머리를 내 변화를 준 김지원은 소멸 직전의 얼굴형으로 놀라움을 자아냈다. 또한, 그는 갸름한 턱선과 군살 하나 없는 상체 라인으로 건강미를 더했다.김지원은 이어진 인터뷰에서 "마음의 안정을 위해 하는 루틴이 있냐"는 질문에 "혼자만의 시간을 가지려고 노력한다. 촬영장에서는 잠깐이라도 눈을 감고 있고 집에서 누워서 천장을 바라보면 안정감을 느낀다"고 답했다.또한 "가장 아름다운 순간은 언제냐"는 질문에는 "지금이다. 고민이 많아 과거, 미래에 대한 생각을 많이 한다"며 "그러면 지금은 놓치기 쉬운 것 같다. 지금이 가장 아름다운 순간이니까 소중하게 여기면 좋을 것 같다"고 전했다.해당 영상을 접한 누리꾼들은 "원래부터 예뻤는데 왜 이렇게 예뻐졌지", "앞머리 내리니까 '상속자들' 유라헬 느낌 난다" 등 그의 변함없는 미모에 감탄을 표했다. 그러면서도 "너무 왜소하다", "실제로 보면 더 작을 듯. 과하게 말랐다"라는 지적도 이어졌다.앞서 김지원은 지난 3월 밀라노에서 열린 주얼리 행사에서 앙상한 몸매를 공개해 팬들의 우려를 산 바 있다. 해당 사진을 접한 일부 팬들은 "흉곽 뼈가 보인다", "살을 왜 이렇게 많이 뺐냐" 등의 반응을 쏟아냈다.한편, 김지원은 SBS 신작 드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'로 안방극장 복귀를 알렸다. 해당 작품은 실력파 의사 닥터X 계수정이 부정부패에 찌든 집단을 수술하는 내용을 그린 메디컬 느와르다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr