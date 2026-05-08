가수 박재범과 그룹 롱샷(LNGSHOT)이 믹스테이프를 발매하고 호흡을 맞춘다.
8일 모어비전(MORE VISION)에 따르면 박재범과 롱샷(오율·률·우진·루이)이 오는 18일 오후 6시 믹스테이프 '4SHOBOIZ Vol. 2: 4SHOVILLE(포쇼보이즈 볼륨 2: 포쇼빌)을 발매한다.
'4SHOBOIZ Vol. 2: 4SHOVILLE'은 박재범과 롱샷의 합작 믹스테이프다. 롱샷은 전작 '4SHOBOIZ MIXTAPE(포쇼보이즈 믹스테이프)'보다 한층 더 거칠고 날 것의 에너지를 발산할 예정이다. 박재범과 롱샷은 대표와 소속 아티스트라는 관계를 넘어 '4SHOBOIZ'라는 패밀리십 안에서 하나의 팀으로 호흡을 맞추며 신선한 케미스트리를 선사할 전망이다.
롱샷은 모어비전의 대표 프로듀서인 박재범이 최초로 선보인 보이그룹이다. 지난 1월 첫 번째 EP 'SHOT CALLERS'로 데뷔 후 38일 만에 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 1억 스트리밍을 돌파했다. 3월에는 새 EP 'Training Day(트레이닝 데이)'를 발매했다.
박재범과 롱샷의 합작 믹스테이프 '4SHOBOIZ Vol. 2: 4SHOVILLE'은 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
8일 모어비전(MORE VISION)에 따르면 박재범과 롱샷(오율·률·우진·루이)이 오는 18일 오후 6시 믹스테이프 '4SHOBOIZ Vol. 2: 4SHOVILLE(포쇼보이즈 볼륨 2: 포쇼빌)을 발매한다.
'4SHOBOIZ Vol. 2: 4SHOVILLE'은 박재범과 롱샷의 합작 믹스테이프다. 롱샷은 전작 '4SHOBOIZ MIXTAPE(포쇼보이즈 믹스테이프)'보다 한층 더 거칠고 날 것의 에너지를 발산할 예정이다. 박재범과 롱샷은 대표와 소속 아티스트라는 관계를 넘어 '4SHOBOIZ'라는 패밀리십 안에서 하나의 팀으로 호흡을 맞추며 신선한 케미스트리를 선사할 전망이다.
롱샷은 모어비전의 대표 프로듀서인 박재범이 최초로 선보인 보이그룹이다. 지난 1월 첫 번째 EP 'SHOT CALLERS'로 데뷔 후 38일 만에 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 1억 스트리밍을 돌파했다. 3월에는 새 EP 'Training Day(트레이닝 데이)'를 발매했다.
박재범과 롱샷의 합작 믹스테이프 '4SHOBOIZ Vol. 2: 4SHOVILLE'은 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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