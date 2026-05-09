김영옥이 임영웅을 향한 팬심을 고백한다. / 사진=텐아시아DB

김영옥이 '아는 형님'에 출연한다. / 사진제공=JTBC

사미자가 '아는 형님'에 출연한다. / 사진제공=JTBC

김영옥, 사미자, 남능미가 '아는 형님'에 출연한다. / 사진제공=JTBC

대한민국 대표 시니어 여배우들이 '아는 형님' 형님들과 만난다. 고령의 나이에도 김영옥(88), 사미자(86)는 요즘 가수들을 향한 팬심을 표하며 소녀 감성을 보여준다.9일 밤 9시에 방송되는 JTBC '아는 형님'에는 연기 경력 도합 191년에 달하는 대한민국 대표 시니어 여배우 김영옥, 사미자, 남능미가 출연한다. 세 사람은 세대를 아우르는 감동적인 인생 이야기와 반전 소녀미로 형님 학교를 사로잡을 예정이다.김영옥은 "내가 8살 때 광복을 맞았다", "당시 길거리에서 만세를 부르며 좋아했던 기억이 아직도 생생하다"면서 세월을 실감할 수 있는 사실을 밝혀 모두를 놀라게 한다. 사미자 역시 광복 당시 불렀던 해방 노래를 부르며 추억에 잠긴다. 유일하게 광복 이후 태어난 남능미는 "나만 못 끼는 것 같다"며 심심함을 토로해 현장을 웃음바다로 만든다.사미자는 전차를 타본 적 있냐는 질문에 "그때는 탈 수 있는 게 전차뿐이었다"며 과거를 떠올린다. 김영옥은 6·25 전쟁 당시 피난길에 올랐던 경험을 생생하게 전하며, 교과서 속 이야기로만 접했던 시절의 기억을 들려줘 깊은 여운을 더한다.과거 이야기를 나누던 세 사람은 최애 연예인을 공개하며 반전 소녀 감성을 드러낸다. 김영옥은 "몬스타엑스 주헌과 베프다", "콘서트에 초대받아 다녀왔는데 너무 행복했다"며 예상 밖의 인연을 공개한다. 이어 "주헌이는 친손주 같고, 임영웅은 짝사랑"이라며 임영웅에 대한 남다른 팬심까지 고백해 눈길을 끈다. 이에 남능미는 "나는 그정도로 좋아하는 연예인은 없다"면서도 "장민호와 BTS를 좋아한다"고 솔직하게 밝혀 웃음을 자아낸다.대한민국 대표 시니어 여배우 김영옥, 사미자, 남능미의 웃음과 감동이 담긴 인생 이야기는 9일 밤 9시 '아는 형님'에서 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr