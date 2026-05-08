코미디언 김지민과 김준호 / 사진=텐아시아 DB

SBS Plus ‘이호선의 사이다’ 19회에서는 ‘적반하장의 극치! 철면피 인간들’을 주제로, 상식을 뛰어넘는 황당한 사연들과 현실 공감 토크가 펼쳐진다./ 사진 제공 = SBS Plus

지난해 7월 결혼한 김지민이 남편 김준호의 절친 김종민, 홍인규를 상대로 '남자들의 의리 테스트'를 감행한 일화를 공개한다.오는 9일 오전 10시 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다' 19회에서는 '적반하장의 극치! 철면피 인간들'을 주제로, 상식을 뛰어넘는 황당한 사연들과 현실 공감 토크가 펼쳐진다. 각종 산전수전 사연을 모두 겪어본 이호선과 김지민마저 경악하게 만든 철면피 사연자들이 등장해 궁금증을 높인다.김지민은 이날 남자들이 농담 삼아 이야기하는, '남자들의 세계'에 대한 이야기를 나누던 도중 "오빠와 둘이 있을 때 친한 지인들에게 전화를 했다"라며 남편 김준호의 절친들을 상대로 이른바 '의리 테스트'를 했다고 고백한다.김지민은 첫 번째 주자로 김종민에게 전화를 걸었고 "혹시 오빠랑 같이 있으면 전화 좀 바꿔줄 수 있냐"라고 묻자, 김종민은 예상치 못한 상황에 진땀을 흘렸다는 것. 반면 홍인규는 예상 밖의 단칼 반응을 보였다고 전해 현장을 빵 터지게 만든다. 과연 두 사람이 보인 극과 극 반응은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.또한 김지민은 연습생 시절 자신을 한 달 넘게 따라다닌 남성으로 인해 극심한 공포를 느꼈던 경험도 털어놔 모두를 얼어붙게 한다. 김지민은 "여의도에서 일이 끝나면 내가 지하철 타는 시간까지 기다렸다가, 살고 있는 수원까지 항상 같이 퇴근을 했다"라며 "출근할 때도 내가 어디서 타는지 알고 있었다"라고 전해 모두를 놀라게 한다. 이어 "소름이 돋아서 언니한테 나와 달라기도 했다. 정말 너무 무서웠다"라고 당시를 회상한다. 과연 김지민이 끔찍한 스토커의 행동에 어떻게 대처했을지 관심을 모은다.한편 SBS Plus '이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr