가수 윤상이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에는 90년대 가요 차트를 휩쓸었던 ‘원조 고막 남친 3인방’ 이현우, 윤상, 김현철이 출연한다 / 사진 제공 : KBS 2TV

KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에는 90년대 가요 차트를 휩쓸었던 ‘원조 고막 남친 3인방’ 이현우, 윤상, 김현철이 출연한다 / 사진 제공 : KBS 2TV

배우 심혜진과 결혼한 가수 윤상이 아들 앤톤(아이돌 RIIZE 멤버)을 향한 각별한 애정을 드러낸다.7일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 90년대 가요 차트를 휩쓸었던 '원조 고막 남친 3인방' 이현우, 윤상, 김현철이 출연한다.이날 방송에서는 가수 윤상이 최근 앨범 판매량 180만 장을 기록한 아들 앤톤의 수입에 대해 입을 연다. 옥탑방 MC들은 윤상을 향해 "아들 앤톤 수입이 아버지 수입을 넘지 않았냐"라고 물으며, 인기 아이돌 그룹 라이즈 멤버 앤톤의 아버지인 윤상에게 질문을 쏟아냈다. 이에 윤상은 "아들 앤톤이 통장을 안 보여줘서 수입을 모른다"라고 깜짝 고백했다. 아들 앤톤이 성인이 될 무렵 데뷔하면서, 돈 관리를 직접 한다고 밝힌 것.이어 윤상은 아들 앤톤이 건넨 통 큰 선물을 공개해 이목을 끌었다. 윤상은 아들 앤톤이 첫 정산 직후, 자신의 아내에게 명품 가방을 선물했다는 소식을 전해 모두를 놀라게 했다.뒤이어 앤톤이 자신에게 준 선물도 수줍게 밝혔는데. 앤톤이 첫 정산 후 아버지 윤상에게 안긴 선물의 정체는 7일 밤 8시 30분에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인 가능.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr