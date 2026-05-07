배우 송강호, 구교환이 영화 '정원사들'로 만났다. / 사진제공=CJ ENM, 하이브미디어코프

영화 '정원사들' 배우들 및 제작진이 대본 리딩을 했다. / 사진제공=CJ ENM, 하이브미디어코프

영화 '정원사들'이 4월 29일 촬영을 시작했다. / 사진제공=CJ ENM, 하이브미디어코프

영화 '정원사들'(감독 남동협)이 주요 배우들이 참석한 대본 리딩을 마치고, 4월 29일 크랭크인 했다. 작품 속 '식집사' 송강호와 '트러블메이커' 구교환은 이 작품을 통해 '풀'파워 시너지를 발휘한다.'정원사들'은 화초 키우기가 유일한 취미인 식집사 공무원이 동네의 사고뭉치와 손을 잡고 특별한 원예 사업에 뛰어들면서, 조용했던 마을이 상상도 못한 대혼란에 빠지게 되는 이야기. 영화 '핸섬가이즈'로 감각적인 연출력을 입증한 남동협 감독의 신작이자, 국내 대표 배우 송강호와 대세 배우 구교환이 만났다.이번 리딩 현장에는 메가폰을 잡은 남동협 감독을 필두로 송강호, 구교환, 송승헌, 이광수, 신현빈, 김병철, 박주현, 이지현, 김성균, 우현, 임원희, 이재인 등이 참석했다. 첫 호흡이 무색할 만큼 뛰어난 연기 합과 경쾌한 티키타카는 현장의 열기를 단숨에 끌어올렸다.송강호는 성실한 공무원이자 죽은 화초도 살리는 기적의 식집사 최영일 역을 맡아 극의 중심을 이끈다. 밀도 높은 내공으로 빚어낼 심도 깊은 연기는 극의 무게감을 더하며 지금껏 본 적 없는 캐릭터의 탄생을 기대케 한다. 매 작품 강렬한 인상을 남겨온 배우 구교환이 숨만 쉬어도 사고를 몰고 다니는 동네 트러블메이커 김문호 역으로 분해 새로운 얼굴을 보여줄 전망이다. 특히 처음으로 호흡을 맞추는 두 배우가 만들어낼 신선하면서도 강력한 케미에 기대가 쏠린다.스크린과 안방을 넘나들며 전방위로 활약해 온 송승헌이 한 사건을 계기로 나락 간 스타 한청용 역을 통해 열연을 예고한다. 폭넓은 스펙트럼의 이광수는 최영일과 호흡을 맞추는 송사장 역으로 분해 서사에 풍성한 재미를 더한다. 매 작품 깊은 인상을 남긴 신현빈은 강미애 역을 맡아 공기의 흐름을 바꾸는 미묘한 긴장감을 선사한다.최영일의 동료 염병철 역에는 작품마다 한계 없는 변주를 보여준 김병철이 분해 입체적인 연기를 보여줄 예정이다. 강렬한 존재감의 박주현이 순경 정해리 역으로 합류, 극의 텐션을 조율하는 생기 넘치는 활약을 펼칠 전망이다. 이지현은 김문호의 어머니 배미화 역을 맡아 극의 리얼리티를 불어넣는다. 김성균은 파출소장 박경감으로 분해 특유의 능청스러운 존재감으로 활기를 더한다. 또한 관록의 배우 우현과 개성파 배우 임원희가 각각 이읍장과 군수 역으로 가세한다. 믿고 보는 대세 배우로 성장한 이재인이 최영일의 딸 최은수 역으로 특별출연해 현실감 넘치는 부녀 케미를 선보인다.'정원사들'은 '핸섬가이즈' 로 감각적이고 독창적인 연출 세계를 구축한 남동협 감독과 '기생충', '다만 악에서 구하소서' 등에서 압도적 미장센을 구현해 온 홍경표 촬영감독이 의기투합한 작품이다. '서울의 봄', '하얼빈' 등 필모그래피를 탄탄하게 쌓아온 하이브미디어코프가 제작한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr