쥬얼리 출신 이지현이 활동 시절을 회상했다. / 사진='개과천선 서인영' 유튜브 채널 캡쳐

이지현이 서인영의 남달랐던 쇼핑 열정을 털어놨다. / 사진='개과천선 서인영' 유튜브 채널 캡쳐

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 쥬얼리 활동 시절 서인영의 남달랐던 쇼핑 열정을 언급했다.지난 6일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '천하의 서인영이 꼼짝도 못 하는 쥬얼리 센언니들 등판(+박정아, 이지현)'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서는 서인영이 박정아와 이지현을 집으로 초대해 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.이지현은 쥬얼리 활동 시절 기억에 남는 에피소드를 설명했다. 그는 "그때는 사장님이 비행기나 차 안에서 행사비를 현금으로 나눠서 줬다"고 말했다. 그러면서 "그걸 받자마자 인영이는 친구에게 전화해서 '야, 동대문에 옷 사러 가자'고 하더라"고 폭로해 웃음을 자아냈다.이지현은 "우리는 돈을 받으면 부모님께 갖다 드렸다. 어렸으니까. 그런데 인영이는 친구한테 전화해서 동대문 가자고 하는데"라고 하며 서인영의 남달랐던 쇼핑 열정을 언급했다. 옆에서 지켜보던 박정아는 "그때도 (인영이는) 주체적이었다"고 맞장구쳤다.언니들의 폭로에 서인영은 유쾌하게 웃었다. 그는 "기억 안 난다"고 하면서도 "근데 그랬을 것 같다"고 쿨하게 인정했다.서인영은 앞서 '유퀴즈'에 출연해 과거 전성기 활동 시절을 언급했다. 그는 당시 수입 100억원을 쇼핑으로 탕진했다고 고백했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr