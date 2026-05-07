인플루언서 홍영기가 한 누리꾼의 노출 지적에 맞대응했다. / 사진=홍영기 SNS

인플루언서 홍영기가 노출 사진을 향한 일부 누리꾼의 지적에 쿨한 반응을 보였다.홍영기는 지난 6일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요'(이하 '무물') 시간을 가졌다.이 과정에서 한 누리꾼이 홍영기의 노출 사진 업로드에 대한 비판적인 질문을 던졌다. 이에 홍영기는 "안 보면 될걸. 보고는 싶나 보다"라고 답하며 자신의 의사를 명확히 표현했다.이어 홍영기는 "이러한 지적에 상처받을 단계는 지났다"며 "타인의 불필요한 참견에 신경 쓰지 않는다"고 강조했다. 반면 자신을 위로하는 누리꾼들에게는 고마움을 표했다.홍영기는 2009년 코미디TV 예능 프로그램 '얼짱시대'에 출연하며 대중에게 이름을 알렸다. 현재는 남편과 두 아들을 키우면서 온라인 쇼핑몰 CEO이자 인플루언서로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr