엑스디너리 히어로즈 서머 스페셜 공연 'The Xcape' 포스터 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 오는 6월 인천 인스파이어 아레나에 첫 입성한다.엑스디너리 히어로즈는 6일 오후 단독 콘서트 'Xdinary Heroes 2026 Summer Special < The Xcape >'(2026 서머 스페셜 < 더 엑스케이프 >) 개최 소식을 알렸다. 이들은 6월 27일과 28일 양일간 인천 인스파이어 아레나에서 서머 스페셜 공연을 연다.이번 콘서트는 엑스디너리 히어로즈의 그룹 최초 인스파이어 아레나 입성 공연이다. 2025년 단독 콘서트로만 올림픽홀, 핸드볼경기장, 잠실실내체육관에 이르기까지 공연장 규모를 꾸준히 확장하며 성장세를 엑스디너리 히어로즈. 이들은 2026년 6월 첫 인스파이어 아레나 단독 공연에 나선다.엑스디너리 히어로즈는 지난해 '국내 및 해외 14개 지역 21회 규모' 월드투어 '< Beautiful Mind >'(뷰티풀 마인드)를 마쳤다. 더불어 대형 뮤직 페스티벌 '롤라팔루자 시카고'를 비롯해 국내외 유명 뮤직 페스티벌에 출격했다.지난 4월에는 미니 8집 'DEAD AND'(데드 앤드)와 타이틀곡 'Voyager'(보이저)를 발매했다. 해당 앨범은 5월 2일 자(현지시간) 미국 빌보드 차트 '월드 앨범' 부문 8위로 진입해 자체 최고 순위를 기록했다. 기세를 몰아 엑스디너리 히어로즈는 5월과 6월 유럽 및 영국 일대에서 스페셜 라이브 '< The New Xcene > Special Live in Europe & UK'(< 더 뉴 엑스씬 >)을 개최하고 글로벌 행보에 박차를 가한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr