지난 23일 가수 소유가 유튜브 채널 '십이층'을 통해 소름 돋는 일화를 공개했다. / 사진제공=텐아시아 DB

가수 소유가 약 4년 만에 단독 공연을 열고 팬들과 만난다.소유는 오는 6월 6일 오후 6시 서울 예스24 원더로크홀에서 단독 콘서트 'Off Hours(오프 아워스)'를 개최한다. 이번 무대는 2022년 첫 번째 단독 콘서트 이후 약 4년 만에 마련됐다. 그동안 넓혀온 음악적 영역과 깊어진 감성을 무대에 담아낼 계획이다.이번 공연에서는 지난 4월 29일 발매한 세 번째 EP 'Off Hours'의 모든 곡을 처음으로 무대에서 선보인다. 댄스와 발라드, 드라마 OST 등 여러 장르를 아우르는 곡들을 풀 밴드(Full Band) 라이브로 재구성해 소리를 전달할 예정이다.최근 발표한 새 앨범과 맞물려 진행되는 이번 공연은 소유가 그간 보여준 음악적 변화와 무대 경험을 집약한 자리다. 보컬리스트로서의 실력을 다시금 확인하는 무대가 될 것으로 보인다.함께 공개된 포스터에는 공연 이름이 적힌 모자를 쓴 소유의 자연스러운 모습이 담겼다. 소유는 이번 공연을 통해 팬들과 가까운 거리에서 소통하며 호흡할 예정이다.세 번째 EP 'Off Hours'는 발매 직후부터 소유의 성장을 보여줬다는 긍정적인 반응을 얻고 있다. 직접 작사에 참여한 타이틀곡 'Girl'을 중심으로 한 새로운 시도와 자전적인 이야기가 공감을 이끌어냈다. 특유의 목소리와 표현력으로 주목받아온 소유에게 이번 공연은 새 앨범의 매력을 이어가는 자리가 될 전망이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr