이미지 크게보기 사진 = SBS플러스·ENA ‘나는 솔로’

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‘나는 솔로’ 출연자들의 뒷담화가 결국 3MC의 분노를 불렀다.6일 방송된 SBS플러스·ENA 예능 ‘나는 솔로’에서는 출연자들 사이 갈등이 점점 겉으로 드러나는 모습이 그려졌다. 특히 옥순, 정희, 영숙의 대화가 이어지는 과정에서 순자가 상처를 받는 장면이 포착됐다.이날 정희는 정숙과 함께 시간을 보낸 영식을 두고 복잡한 감정을 드러냈다. 그는 “바람피운 남자친구를 본 느낌?”이라며 “외도하다 들어온 남편을 보는 기분 같았다”고 털어놨다.이후 정희는 옥순과 대화를 나눴고, 옥순은 “러닝하고 온 거 짜증 났지. 둘이 러닝복 입고 오는 것도 열받지 않냐”고 말하며 상황을 더 자극했다. 이를 지켜보던 데프콘은 “옥순은 이곳을 콜로세움처럼 생각하는 것 같다”고 지적했다.문제의 장면은 이후 이어졌다. 순자와 경수가 대화를 나누는 모습을 본 옥순은 겉으로는 “귀엽다”고 했지만, 다시 모인 자리에서는 전혀 다른 반응을 보였다. 옥순은 “우리 셋 중에 제일 힘들 것 같다. 왜냐면 그녀가 그를 거의 묶어놨다”고 말했고, 이어 “내가 경수 님을 관찰했는데 정말 좋아할까?”라고 의문을 던졌다.결국 옥순은 “아닌 것 같다. 둘이 안 어울려”라고 단정 지었고, “그냥 안전한 선택을 한 것 같다”며 뒷담화성 발언을 이어갔다.이 대화는 순자의 귀에도 그대로 들어갔다. 준비를 하던 순자는 이 이야기를 듣게 됐고, 3MC는 즉각 반응했다. 데프콘은 “이건 좀 심하다. 여기서 더 가면 안 된다”고 선을 그었다.순자는 인터뷰에서 “못 들은 척해야 해서 계속 쌓였다”며 “저보다 두 분은 나이도 어린데, 어린 친구들이 계속 ‘귀엽다’고 하니까 무시당하는 느낌이 들었다”고 털어놨다.이후 데이트를 준비하는 과정에서 옥순, 정희, 영숙 세 사람은 함께 모여 특정 인물을 응원하는 모습을 보였고, 그 장소는 순자가 있는 방 바로 앞이었다. 세 사람은 사진까지 찍으며 분위기를 이어갔고, 이를 지켜보던 송해나는 굳은 표정을 보이며 “너무 여자놀이한다”고 지적했다.데프콘은 “순자가 기득권이라고 생각하고 어떻게든 끌어내리려고 하는 것 같다”고 일침 했다.결국 데프콘은 “정희, 옥순, 영숙 방송 보고 순자 씨한테 빨리 사과해야 한다”고 말하며 강하게 지적했다. 이어 “완전 실망이다”라고 덧붙였다.순자는 끝까지 감정을 억누르며 “제가 거실에 있어도 얘기하고 저라는 사람이 없는 것처럼 애기를 하더라”며 “그런 무례함? 꼭 제가 있는데서 할 필요는 없지 않나. 굳이 앞방에 있는데 문을 활짝 열어 놓고 얘기를 하더라. 예의의 문제라고 생각한다”고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr