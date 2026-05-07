사진 제공=DEUL
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가수 로이킴이 리메이크 앨범 '다시 불러 봄 - Bloom Again'의 수록곡 뮤직비디오 포스터를 추가 공개했다.

로이킴은 지난 5일 '앵콜요청금지' 뮤직비디오 포스터를 공개한 데 이어, 6일에는 '스물다섯, 스물하나' 포스터를 추가로 선보였다.

'앵콜요청금지' 포스터에는 푸르른 녹음을 배경으로 헤드폰을 착용한 채 음악에 몰입한 로이킴의 모습이 담겼다. 이어 6일 공개된 '스물다섯, 스물하나' 포스터 속 로이킴은 인화된 필름을 바라보고 있다. 두 편의 포스터는 '시간'과 '기억'이라는 공통된 키워드를 지닌다.
사진 제공=DEUL
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로이킴은 "오랜 시간이 흘렀음에도 매력이 더욱 깊어진 '앵콜요청금지'와 '스물다섯, 스물하나'의 뮤직비디오 작업을 진행하며, 웃음기 빼고 곡이 지닌 감성에 온전히 집중하고자 노력했다"며 "이 곡들을 작업하며 느꼈던 다양한 감정들을 팬 여러분들과 오롯이 나누고 싶다"고 전했다.

이번 앨범에는 '앵콜요청금지', '스물다섯, 스물하나'를 비롯해 'Smile Boy', '왜 그래', '한 사람을 위한 마음', '바람의 노래'까지 총 6곡이 수록된다. 로이킴은 다양한 시대의 명곡들을 자신만의 색으로 재해석한다.

로이킴의 리메이크 앨범 '다시 불러 봄 - Bloom Again'은 오는 20일 오후 6시 발매된다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

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