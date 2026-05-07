사진 제공=DEUL

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가수 로이킴이 리메이크 앨범 '다시 불러 봄 - Bloom Again'의 수록곡 뮤직비디오 포스터를 추가 공개했다.로이킴은 지난 5일 '앵콜요청금지' 뮤직비디오 포스터를 공개한 데 이어, 6일에는 '스물다섯, 스물하나' 포스터를 추가로 선보였다.'앵콜요청금지' 포스터에는 푸르른 녹음을 배경으로 헤드폰을 착용한 채 음악에 몰입한 로이킴의 모습이 담겼다. 이어 6일 공개된 '스물다섯, 스물하나' 포스터 속 로이킴은 인화된 필름을 바라보고 있다. 두 편의 포스터는 '시간'과 '기억'이라는 공통된 키워드를 지닌다.로이킴은 "오랜 시간이 흘렀음에도 매력이 더욱 깊어진 '앵콜요청금지'와 '스물다섯, 스물하나'의 뮤직비디오 작업을 진행하며, 웃음기 빼고 곡이 지닌 감성에 온전히 집중하고자 노력했다"며 "이 곡들을 작업하며 느꼈던 다양한 감정들을 팬 여러분들과 오롯이 나누고 싶다"고 전했다.이번 앨범에는 '앵콜요청금지', '스물다섯, 스물하나'를 비롯해 'Smile Boy', '왜 그래', '한 사람을 위한 마음', '바람의 노래'까지 총 6곡이 수록된다. 로이킴은 다양한 시대의 명곡들을 자신만의 색으로 재해석한다.로이킴의 리메이크 앨범 '다시 불러 봄 - Bloom Again'은 오는 20일 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr