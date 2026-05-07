방송인 박미선이 유방암 투병 시절을 회상하고 있다. / 사진=유튜브 채널 '히즈데이즈'

사진=유튜브 채널 '히즈데이즈'

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코미디언 박미선이 암 투병 심경을 고백했다.지난 6일 유튜브 채널 '히즈데이즈'에는 '얘기 듣고 싶은 날 100회 특집4 - 박미선 스페셜 (토크콘서트)'라는 제목의 영상이 업로드됐다.이날 박미선은 유방암 진단 당시를 회상했다. 그는 "이야기를 듣고 '내가 뭘 잘못했지? 나는 뭘 잘못했길래 이렇게 벌 받고 있을까'라고 생각했다"며 "건강하던 사람에게 갑자기 찾아와서 막막했다"고 전했다.그는 "몸의 털이 다 빠져서 코털의 중요성을 알게 됐다. 코털도 다 빠져서 콧물이 너무 많이 났고, 속눈썹도 빠지면서 눈에 이물질이 너무 많이 들어갔다"고 힘들었던 당시를 털어놨다.또 박미선은 "각막에도 염증이 생겨서 안과를 다니는 상황이 되기도 했다"며 "이제는 코털도 정상적으로 잘 자라서 그런 것 하나하나가 모두 감사했다"고 덧붙였다.완치가 없어서 꾸준히 검사를 한다는 박미선은 "정말 많은 분이 기도해주셨다"며 자신의 쾌유를 바란 사람들에게 감사 인사를 전했다.한편 박미선은 지난해 2월부터 유방암 투병으로 약 10개월간 방송 활동을 중단했다. 이후 지난해 11월 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'으로 복귀했다. 박미선은 오는 6월 방송되는 MBN 연예인 가족 관찰 예능 '불타는 가'(가제) 출연을 긍정 검토 중인 것으로 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr