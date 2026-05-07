신혜선이 행사에 참석해 손가락 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 신혜선이 화장실에서 춤 연습을 했다고 털어놨다. / 사진='유퀴즈' 예고편 캡쳐

배우 신혜선이 '은밀한 감사' 회식 장면을 위해 가수 화사의 '멍청이'를 화장실에서 자발적으로 맹연습했다고 고백했다.6일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 신혜선은 최근 화제가 됐던 '은밀한 감사' 회식 장면의 비하인드를 털어놨다.신혜선은 극 중에서 화사의 '멍청이'를 불러 화제가 됐다. 그는 "태어나서 손에 꼽게 춤을 춰봤다"며 "요즘 가요도 잘 모르고 '너는 멍청이' 부분 외에는 부를 수 있는 수준이 아니었다"고 하소연했다. 이에 심지어 화장실에서도 춤을 맹연습할 정도로 열심히 했다고 한다.유재석은 회식 장면을 떠올리며 "혜선 씨 춤추는 것을 처음 봤다"며 칭찬했다. 그러면서 "제작진은 춤까지 요청 안 했는데 준비해 와서 현장에서 놀랐다더라"고 말했다. 이에 신혜선은 "요즘 노래가 참 어렵다. 변주가 많더라. 그래서 노래가 재밌다"고 설명해 웃음을 자아냈다.'유퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr