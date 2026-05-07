경수를 두고 영숙, 순자의 신경전이 발발했다./사진제공=SBS Plus, ENA

옥순, 영숙, 정희가 순자를 무시하며 뒷담화를 했다./사진제공=SBS Plus, ENA

31기 영숙과 순자가 ‘경수 쟁탈전’으로 ‘솔로나라’를 뒤집었다.지난 6일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 ‘나는 SOLO’에서는 31기 솔로남녀가 사랑을 쟁취하기 위해 질투와 견제를 하며 ‘라인’까지 형성하는 모습을 보였다.‘솔로나라 31번지’에서의 4일 차 아침, 정숙은 일찍 일어나 영식과 러닝을 하기 위해 공용 거실로 갔다. 한참을 기다려도 영식이 나오지 않자 정숙은 광수에게 “영식 님, 오늘 뛰실 건지 한번만 물어봐 달라”고 부탁했다. 이에 영식은 재빨리 준비를 마친 뒤 정숙과 러닝 데이트를 했다. 같은 시각, 영숙은 룸메이트 정희, 옥순에게 경수에게 직진할 뜻을 밝히며 ‘라이벌’ 순자에 대한 불편한 감정도 토로했다. 그는 “거실에서 나란히만 있어도 (순자 님이) 날 매우 불편해하더라”고 하소연했다.이어 영숙은 “경수 님이 ‘슈퍼 데이트권’을 따면 나한테 쓰겠다고 했다”고 경수와 나눈 내밀한 얘기까지 했다. 그런데 세 솔로녀의 ‘걸스 토크’는 방문이 열려 있어서 바로 앞방에 있는 순자의 귀까지 실시간으로 전달됐다. 결국 순자는 룸메이트 영자에게 “너무 스트레스 받아”, “난 저 방의 걸스 토크가 무서워”라며 몸서리쳤다.영수는 아침 일찍 일어나 영자에게 줄 커피를 준비했다. 그는 영자가 ‘감기 기운이 있다’고 하자, 여기저기 약을 구하러 다닌 끝에 제작진에게 받은 약을 건네는 자상한 매력을 발휘했다. 광수 역시 영자에게 “지금 당장 알아보고 싶은 사람은 영자 님 한 명”이라고 직진 의사를 보였고, 여기에 영철까지 “오늘 따뜻하게 입어. 패딩 좀 챙겨 입어~”라면서 영자를 챙겨 무려 4각구도가 형성됐다.영식과 정숙은 러닝으로 자연스레 가까워졌고, 영식은 “오늘 데이트는 정숙 님이랑 나가려고 생각하고 있다”고 호감을 보였다. 비슷한 시각, 정희는 영식-정숙의 러닝 소식을 전해 들어 표정이 어두워졌고, 마침 함께 들어오는 두 사람을 목격하자 싸늘한 눈빛을 보였다. 직후 그는 제작진과의 인터뷰에서는 “바람피우는 남자친구를 본 느낌이었다”며 강한 질투심을 드러냈다.정희는 영식과 따로 아침 식사를 하며 서운했던 감정을 털어놨다. 그는 “심란하다. 둘이 (러닝을) 나갔으니”라고 불만을 제기했고, 영식은 “그래도 정희 님에 대한 마음이 제일 크다”고 말했다. 하지만 정희는 옥순에게 가서, “그 둘이 러닝하는 모습이 왜 계속 생각나지?”라고 푸념하다가 눈물을 쏟았다. 잠시 후, 감정을 추스른 정희는 상철을 찾아가 “오늘은 상철 님과 대화해보고 싶다”며 관계 확장에 나섰다.아침부터 ‘걸스 토크’로 기분이 상한 순자는 홀로 산책하며 감정을 다스렸다. 이후 그는 공용 거실로 갔는데 “아침에 천사(요리 잘하는 순자)가 없어서 다 굶었다”는 광수의 말에 곧장 경상도식 떡국을 차렸다. 특히 순자는 경수용 떡국을 따로 챙겨놨고, 경수가 오자 떡국을 내어주면서 1시간 넘게 대화를 나눴다. 이로 인해 영숙은 경수와 대화를 나누지 못한 채 허무하게 여자 방으로 돌아갔다.영숙은 정희, 옥순에게 답답함을 쏟아냈고, 옥순은 “그녀(순자)가 경수 님을 거의 묶어놨어”, “(경수 님과) 다음 날 약속까지 미리 잡아놓더라”, “둘이 안 어울려” 등 적극적으로 영숙 편을 들어줬다. 그런데 이 대화 또한 실시간으로 순자에게 들어갔고, 순자는 “못 들은 척을 해야 되니까 계속 스트레스가 쌓인다”며 괴로워했다.폭풍 전야 같은 분위기 속, ‘데이트 선택’의 시간이 찾아왔다. 솔로녀들의 1순위 선택으로 매칭되는 이번 데이트 선택에서 영숙과 순자는 모두 경수를 택했다. 정희도 ‘1순위’라는 제작진의 말에 상철이 아닌 영식에게 갔다. 정숙은 모두의 예상대로 영식에게 직진해 정희와 2대 1 데이트를 하게 됐다. 영자는 영수를, 옥순은 영호와 1대 1 데이트를 하게 됐다. 반면 영철, 광수, 상철은 나란히 0표로 ‘고독즈’를 결성했다.순자와 2대 1 데이트를 확정한 영숙은 옥순, 정희의 응원을 받아 ‘꾸꾸꾸 패션’으로 무장했다. 옥순은 “우리 셋 다 커플 되어서 나가야 한다. 파이팅!”이라며 우정 인증샷도 찍었다. 반면 순자는 열린 방문으로 이들의 얘기를 듣고는 불쾌한 표정을 감추지 못했다. 이를 지켜보던 MC 데프콘은 “너무 심한 거 아니냐? 세 분은 방송 보시면 순자 님에게 분명하게 사과하시길”이라고 일침을 가했다. 그러면서도 "그래도 (악성) 댓글은 너무 많이 달지 말아라. 다 배워가는 과정이다. 그리고 어차피 댓글 많이 달릴 거 같다"고 말했다.싸늘한 기류 속, 영숙-순자의 ‘팀 경수’ 데이트가 시작됐다. 여기서 순자는 경수와 비슷한 웃음 코드로 티키타카가 잘 됐지만, 영숙은 대화에서 겉돌았다. 결국 데이트의 중심축은 순자 쪽으로 기울었고, 영숙은 “제가 낄 자리가 아닌 느낌?”이라며 소외감을 드러냈다. 직후 순자가 먼저 ‘1대 1 대화’를 했는데, 순자는 경수에게 “이성적으로는 이해해야 된다고 생각하는데 가슴에서는 불이 난다”며 영숙을 향한 질투심을 드러냈다. 이에 그는 “나중에 ‘슈퍼 데이트권’ 따면 영숙 님한테 쓰고 싶냐?”라고 물었다. 경수는 “어제는 영숙 님한테 써야겠다고 생각했는데, 지금은 좀 고민 된다”라고 모호하게 답했다. 순자는 “빨리 생각을 정리해줬으면 좋겠어”라며 씁쓸하게 대화를 마무리했다.경수는 영숙과 ‘1대 1 대화’를 했는데, 경수는 “사실 영숙 님이 제 마음 속 비중에서 더 큰 건 아니다. 다만 영숙 님과 잘 맞을 수 있을까 궁금했는데, 오늘 데이트로는 그게 풀리지 않는 느낌”이라고 말했다. 별 소득 없이 대화가 마무리된 가운데, 경수는 제작진과의 인터뷰에서 “전에도 ‘순자7 : 영숙3’ 정도의 비중이었는데, 지금도 변화가 없다”고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr