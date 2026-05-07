그룹 코요태 멤버 신지가 7살 연하의 가수 문원과 지난 2일 백년가약을 맺었다. / 사진=신지 SNS

코미디언 박명수가 가수 신지와 문원의 결혼식에 참석하지 못한 이유를 밝혔다.지난 6일 방송된 KBS CoolFM '박명수의 라디오쇼'에는 방송인 박슬기가 게스트로 출연했다.이날 두 사람은 코너 진행에 앞서 지난 2일 열린 신지와 문원의 결혼식 관련 대화를 나눴다. 박명수는 먼저 박슬기에게 "주말에 신지 씨 결혼식 가셨냐"고 물었다. 박슬기는 하객으로 참석했다고 답했다.박슬기는 "신지 언니 결혼식 때 꼭 축하해 주고 싶었다"며 "저의 경조사를 그렇게 챙겨 줘서 저도 축하해 주고 싶었는데 시간이 돼서 참석했다"고 말했다.이어 박슬기는 "백지영 언니가 축가를 부르는데 눈물이 엄청 났다"고 당시 분위기를 전하기도 했다. 이에 박명수는 "저는 그때 외국에 있어서 참석을 못 했지만 너무 축하할 일"이라며 뒤늦게 축하 인사를 건넸다.앞서 가수 배기성도 두 사람의 결혼식에 불참하며 사과의 뜻을 보냈다. 그는 지난 3일 개인 SNS에 "신지야 결혼 못 가서 미안해. 하지만 진심으로 축하한다"라는 문구와 함께 신지와 나눈 메시지 내용을 공개했다.메시지 속에는 배기성이 신지에게 "우리 신지가 드디어 시집가네. 감회가 새롭다"고 했다. 신지는 "이상하긴 하죠잉? 어릴 때부터 봤으니"라고 답장했다.신지는 지난 2일 7살 연하의 문원과 결혼식을 올렸다. 이날 하객으로는 유재석, 김지민·김준호 부부, 붐, 박슬기, 강재준, 주영훈·이윤미 부부 등 많은 연예계 동료들이 참석했다.신지는 결혼식 이후 "바쁘신 와중에도 시간 내어 참석해 주시고 온 마음 다해 축하해 주신 정말 많은 하객분들, 그리고 일정 때문에 참석하진 못하셨어도 멀리서나마 축복의 마음 보내주신 분들 덕분에 결혼식 잘 끝마쳤다"고 소감을 밝혔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr