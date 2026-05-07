지난 6일 배우 박지훈이 유튜브 채널 '김정난'에 게스트로 출연했다. / 사진제공=유튜브 '김정난' 영상 캡처

가수 겸 배우 박지훈이 외모보다 캐릭터 표현에 집중했던 촬영 비하인드를 공개했다.지난 6일 유튜브 채널 '김정난'에는 '"잘 될 줄 알았다" 말하던 엄마 김정난, 결국 현실로 만든 아들 박지훈'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 2024년 영화 '세상 참 예쁜 오드리'를 통해 모자 호흡을 맞췄던 김정난과 박지훈의 촬영 비하인드가 담겼다.두 사람은 촬영 당시를 회상하며 훈훈한 분위기를 자아냈다. 김정난은 첫 촬영 당시 박지훈에 대해 "아이돌 출신이라 거울을 달고 살 줄 알았는데 겉멋이 전혀 없더라"며 "부스스한 모습에 눈까지 부어 있어 세수도 안 하고 나온 줄 알았다. 실제 작품 속 인물 같았다"고 칭찬했다. 이에 박지훈은 "단정한 느낌이 들까 봐 화장실에서 몰래 머리를 헝클어뜨렸다"고 밝혔고, 김정난은 그의 세심한 캐릭터 분석에 감탄했다.박지훈은 바쁜 근황도 전했다. 그는 "그룹 워너원 재결합과 솔로 가수 활동, 차기작 홍보 스케줄 등을 병행하고 있다"며 "4월에 쉬는 날이 이틀뿐이었다. 집에 들어가서 씻고 자고 일어나면 알람에 맞춰 로봇처럼 나간다"고 털어놨다.이를 들은 김정난은 "연예계 생활을 오래 하며 한순간 방심해 무너지는 친구들을 많이 봤다"며 "잘 될 때일수록 마음가짐이 중요하다. 아마 지훈이는 잘 할 거다"고 진심 어린 조언을 건넸다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr