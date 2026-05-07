사진=유튜브 채널 '걍밍경' 캡처

듀오 다비치 강민경이 여행 영상 촬영 과정에서 스태프를 동원했다는 의혹에 대해 직접 입장을 밝혔다.강민경은 최근 본인의 유튜브 채널 '걍밍경'에 '36년만에 고독한 상해여행..'이라는 제목의 영상을 게시했다. 해당 영상에는 그가 중국 상하이의 식당을 방문하고 쇼핑을 즐기는 등 홀로 시간을 보내는 모습이 담겼다.영상이 공개된 후 일부 시청자들은 식당 외부에서 내부를 촬영한 장면 등을 근거로, 강민경이 혼자 여행한다고 말하면서 실제로는 스태프와 동행한 것이 아니냐는 의문을 제기했다.이에 강민경은 댓글을 통해 "브이로그만큼은 혼자 담아보겠다고 고군분투한 지도 어느덧 햇수로 9년째다. 10년 가까이 꾸준히 해왔으니, 이제는 조금 알아주시지 않으려나 했는데 아직 갈 길이 먼가 보다"라고 전했다.그는 문제가 된 장면에 대해 "이 장면은 보시는 분들도 저와 비슷한 감정을 느끼셨으면 하는 마음으로, 식당 밖에 미니 삼각대를 잠시 설치해두고 촬영한 컷"이라며 "상하이는 유럽처럼 소매치기 위험이 크지 않아서 가능했던 앵글이기도 하다"고 설명했다.이어 강민경은 "이렇게 길게 설명을 남기는 이유는 고독 여행이라고 해놓고 스태프를 동행한 것 아니냐는 말씀을 주시는 분들이 계셔서다"라며 "혼자 간 여행이 아니었다면 굳이 그렇게까지 말할 이유는 없었을 거다"라고 강조했다.강민경은 구독자 156만 명을 보유한 자신의 채널을 통해 꾸준히 일상 영상을 제작하고 있다. 그는 앞서 배우 고현정, 배우 송혜교, 그룹 아이브 장원영의 영상 기획과 제작에 참여해 화제를 모은 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr